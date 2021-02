В Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение из-за морозов и снега

В Нижнем Тагиле из-за надвигающего понижения температуры объявлено экстренное предупреждение, сообщает ЕДДС.

Служба предупреждает, что по данным уральских синоптиков в регионе ожидается сильный снег и понижение температуры, местами до -31 градуса. При подобных погодных условиях, по данным спасателей, возможно налипание снега на провода, повышенная нагрузка из-за ветра на конструкции и деревья, гололед, разрушение построек, перебои в работе транспорта. Возможны повреждения линий связи, электропроводки и задержки авиарейсов. ЕДДС рекомендует ведомствам усилить контроль, обеспечить очистку снега, в том числе с крыш зданий и информировать население.

