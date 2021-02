В Нижнем Тагиле к концу предстоящих выходных ожидается резкое похолодание до -18 градусов и снегопады. Прогноз опубликован на сайте Гисметео.

В субботу, 6 февраля, днем и ночью синоптики прогнозируют от 0 до +2 градусов. Ожидается пасмурная погода и снег с дождем. Южный ветер со скоростью до 14 метров в секунду к вечеру сменится на северо-западный. В воскресенье, 7 февраля, к утру похолодает до -11 градусов, к вечеру столбики термометров опустятся до -18 градусов. Ожидаются осадки в виде снега. Ветер западный с порывами до 16 метров в секунду.

