В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки выявлено 19 новых случаев COVID-19

В Нижнем Тагиле за минувшие сутки зарегистрировано 19 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб Свердловской области.

В общей сложности за время эпидемии COVID-19 в Свердловской области заразились инфекцией 72 151 жителей региона, из них 4 340 человек — в Нижнем Тагиле. 329 пациентов на Среднем Урале находятся в тяжелом состоянии, среди них 153 заболевших подключены к аппаратам ИВЛ. За время пандемии выздоровели 64 853 свердловчанина, а за прошедшие 24 часа из медицинских учреждений региона выписали 346 человек. Зарегистрировано 15 летальных случаев. В общей сложности коронавирусная инфекция унесла жизни 2 108 жителей Свердловской области.

