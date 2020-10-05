В Свердловской области стартовали продажи препарата для лечения коронавируса

Лекарство от коронавируса «Коронавир» и «Арепливир» продаются по рецептам и стоят от 11,5 до 16 тысяч рублей за упаковку. В сети аптек «Живика», торгующих «Арепливиром», прокомментировали, что препарат востребован у жителей уральской столицы. В каких-то точках осталось лишь по одной упаковке.