В Свердловской области стартовали продажи препарата для лечения коронавируса

В аптеках Свердловской области начались продажи лекарства от COVID-19, сообщает 66.RU.

По словам специалистов, в некоторых точках препарат успешно распродается, а в некоторых спрос на лекарство отсутствует вовсе. В ближайшее время количество упаковок в аптеках планируется увеличить. Лекарство от коронавируса «Коронавир» и «Арепливир» продаются по рецептам и стоят от 11,5 до 16 тысяч рублей за упаковку. В сети аптек «Живика», торгующих «Арепливиром», прокомментировали, что препарат востребован у жителей уральской столицы. В каких-то точках осталось лишь по одной упаковке. Препарат «Коронавир» можно приобрести в аптеке «Диолла». Наличие упаковок сотрудниками компаниями, сославшимися на «коммерческую тайну», разглашено не было, однако в аптеке рассказали, что на данный момент спроса на лекарство нет. Напомним, 21 сентября в аптеках России начались продажи препарата от коронавируса «Арепливир». Однако препарат оказался пока не востребован в некоторых регионах. Спроса нет. Как в Свердловской области продают лекарство от коронавируса

