Креков рассказал о сроках начала выдачи больным COVID-19 бесплатных лекарств

Креков рассказал о сроках начала выдачи больным COVID-19 бесплатных лекарств

Сегодня, 19:58Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Вице-губернатор Павел Креков рассказал, когда больным коронавирусом свердловчанам, лечащимся на дому, начнут бесплатно выдавать лекарства. Об этом вице-губернатор сообщил в прямом эфире E1.RU.

По его словам, данный процесс займет какое-то время, поскольку необходимо закупить необходимые лекарства. Всего было выделено около 160 миллионов рублей из федеральных средств.

Сейчас занимаемся тем, что ищем поставщиков. Некоторых уже нашли. С середины следующей недели, думаю, мы начнем уже этот процесс. Те, кто будет оставлен лечиться на дому, будут бесплатно получать через поликлиники свои «лекарственные пакеты», как мы их называем,подчеркнул Креков.

Напомним, накануне Павел Креков рассказал, по каким причинам произошел дефицит противовирусных препаратов в Свердловской области. По словам вице-губернатора, проблема появилась из-за ажиотажного спроса и нововведения, связанного с маркировкой лекарственных средств.

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