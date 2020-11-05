Креков рассказал о сроках начала выдачи больным COVID-19 бесплатных лекарств

Сейчас занимаемся тем, что ищем поставщиков. Некоторых уже нашли. С середины следующей недели, думаю, мы начнем уже этот процесс. Те, кто будет оставлен лечиться на дому, будут бесплатно получать через поликлиники свои «лекарственные пакеты», как мы их называем,подчеркнул Креков.