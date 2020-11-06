«Преимущество только для коммерсантов». Как в Тагиле скорую передают на аутсорсинг

Система аутсорсинга достаточно сырая. В том виде, в котором она сейчас преподносится, я точно ее поддерживать не буду. Я общался и с врачами, и водителями — все против передачи скорой помощи в частные руки. Я думаю, систему нужно дорабатывать и очень серьезно, сказал депутат Алексей Балыбердин.