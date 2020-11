«Преимущество только для коммерсантов». Как в Тагиле скорую передают на аутсорсинг

В середине октября стало известно, что станцию скорой помощи в Нижнем Тагиле планируется перевести на аутсорсинг. Это вызвало возмущение среди водителей и медиков. Чем грозит перевод «скорой» в частные руки, и не превратится ли «скорая» в такси — разбиралось TagilCity.ru.

В марте 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос о передаче скорой медицинской помощи в частные руки. До 10 июня 2019 года Минздрав совместно с Минэкономразвития должны были проанализировать существующие бизнес-модели и предоставить информацию о целесообразности такого перехода. В июне прошлого года на сайте Минздрава РФ появилось сообщение, что в ведомстве негативно относятся к идее полной передачи услуг скорой помощи на аутсорсинг, однако рассматривается вариант передачи транспортной составляющей, то есть, заключения со станциями договоров, по которым частные компании предоставят медучреждению автомобили с водителями и минимальным оснащением. В Свердловской области переговоры о возможной передаче скорых частникам начались в конце июля 2019 года и уже 1 февраля в Екатеринбурге начала работу частная компания ООО «Феникс-Логистика» из Перми. На сайте госзакупок был размещен запрос на оказание услуг по перевозке пациентов в Нижнем Тагиле. Согласно ему, в 2021 году подрядчик, который берет под контроль медицинские перевозки, обязуется предоставить услугу в 240 тысяч машино-часов. Спецавтомобили должны быть предоставлены вместе с водителями. Почему частники? Планировалось, что передача транспорта в частные руки может помочь решить ряд проблем, связанных как с обслуживанием машин, так и экономической составляющей. Photo: 1MediaInvest Первой причиной является обновление автопарка. Аутсорсинг предполагает, что компания предоставляет собственный транспорт и нанимает водителей. Получается, что у станции скорой помощи отпадает необходимость в обслуживании машин и содержании персонала. При этом рабочих рук становится якобы больше. Отсюда сразу появляется вторая причина — разгрузить врачей. Раз автомобилей становится больше, то на каждого врача приходится уже меньше вызовов. Это позволяет оптимизировать процесс работы. И еще одна причина — практичность. Выделенные средства на ремонт автомобилей могут использоваться нерационально. Частники же проводят ремонт за свой счет, а не за государственные средства. Так ли прекрасен аутсорсинг как его «малюют»? Передача скорой помощи в частные руки имеет много преимуществ. Однако и минусов не меньше. В том году нас спрашивали: есть желание работать (на аутсорсинге), нет? Вся скорая отказалась. А сейчас выставили нас на продажу. Никто даже и не спрашивал. Нас ждет неизвестность, рассказал ТК «Телекон» водитель скорой инфекционной бригады Юрий Девятков. В Екатеринбурге водители станции скорой помощи также были возмущены передачей транспорта в частные руки. Новой управляющей компанией с 1 февраля 2020 года стало ООО «Феникс-Логистика». Photo: 1MediaInvest Конфликт водителей с компанией произошел по причине того, что им предложили оформиться в качестве самозанятых без заключения трудовых договоров. Значит, водители не получат оплаты больничных, а в отпуск будут ходить за свой счет. Прежде чем «Феникс-Логистик» начал свою работу, водители готовили забастовку забастовку и с 31 января на 1 февраля решили не выходить на работу. Перевозчик начал заключать с ними трудовые договора. Кроме всего прочего, в конце августа стало известно, что четырем водителям ООО «Феникс-Логистика» за май не были выплачены премии за работу с больными COVID-19, так как Станция скорой помощи не сообщала о работе водителей в бригадах, занимающихся «коронавирусными» больными. Прокуратура признала отказ законным. По данным системы СПАРК, ООО «Феникс-Логистика» зарегистрировано в Перми. В Арбитражных судах оно выступает только в качестве ответчика. Компания оценивается, как «с высоким фактором риска». Кроме того, имеется шесть действующих производств в базе ФССП, а сведения ЕГРЮЛ признаны недостоверными. По данным из открытых источников, в компании числится только один человек. Так где же тогда трудоустроены все водители? Как пояснил «Газета.ru» директор компании «Новоскор», которая одной из первых стала работать по схеме аутсорсинга в России, Евгений Фридман, на данный момент на федеральном уровне отсутствуют требования к компаниям-аутсорсерам. А также нет определенных правил работы с водителями. Руководство собрало нас. Сказали, переводить будут с февраля. Мое личное мнение: из этого ничего хорошего не получится. По опыту других городов — Уфы, Самары — это понижение зарплаты, большая текучка кадров. Работать больше — оплата ниже. Частник будет экономить. Все будет чуть ли не за наш счет, сказал ТК «Телекон» водитель станции скорой помощи Александр Аксютин. Форма трудоустройства также вызывает недоверие. Перевод на самозанятость грозит не только потерей больничных листов и отпусков, но и тем, что сама компания снимает с себя ответственность за водителя. Photo: 1MediaInvest Да и саму ответственность аутсорсера перед станцией скорой помощи сложно понять. Все прописывается в договоре, а договоры с каждой отдельной компанией могут отличаться. Ответственность предусмотрена договором между ними, всё индивидуально, как стороны договорятся, рассказал TagilCity.ru юрист Андрей Володин. Следующий момент — тариф. Он закладывается в финансирование станций скорой помощи и составляет фиксированную сумму. Однако переход с ним же на аутсорсинг не представляется возможным, потому что более дорогие авто, к примеру, Fiat, нельзя использовать на тех же условиях, что и «ГАЗели». Для них, элементарно, запчасти стоят дороже. Также может отличаться и количество предоставленных автомобилей. На данный момент в Нижнем Тагиле отмечается нехватка машин скорой помощи. Еще одна из причин — отсутствие медицинской подготовки у водителей. Сейчас все работники скорой помощи имеют подготовку. Они могут оказать первую помощь при необходимости, а также донести больного до автомобиля. При переходе машин в частные руки водители могут оказаться неподготовленными, а также отказаться помочь, мотивируя тем, что это «не их работа». Так, сейчас, по словам депутата гордумы Екатеринбурга Андрея Пирожкова, и происходит в столице Урала. Требования к шоферам снизились, а опытные кадры начали постепенно уходить. Раньше водители были членами бригад скорой помощи и зачастую имели квалификацию фельдшера. Они могли не только управлять автомобилем, как происходит сейчас, но и переносить больных, накладывать повязки, подключать медицинскую аппаратуру. Сейчас водитель не имеет права выходить из машины, что приводит к ситуациям, когда пациента несут в машину скорой помощи родственники или неравнодушные соседи, рассказал TagilCity.ru Андрей Пирожков. Photo: 1MediaInvest Кроме всего прочего, многие опасаются, что частные компании придут работать только лишь ради прибыли. Такого мнения придерживается и депутат Госдумы Дмитрий Ионин. Передача функций «скорой помощи» на аутсорсинг имеет преимущество только для приближенных к медицинским чиновникам коммерсантов, которые будут получать свою немалую прибыль. Для работников — это ряд существенных минусов. Один из примеров, что они остались без стимулирующих выплат за работу с «коронавирусными» больными, так как не являются сотрудниками медучреждений. Долго пришлось бороться, чтобы они получили хоть какие-то надбавки. Для пациентов это тоже минус. Частник больше заинтересован в получении прибыли, а не в спасении жизней граждан, считает депутат. Что делать? Эффективная работа аутсорсинговых компаний зависит от множества факторов. Первым из них являются критерии для самих фирм. Так как от скорости и профессионализма сотрудников скорой зависит здоровье пациентов, нельзя допускать к работе ненадежные компании. Однако кто именно проверяет надежность компании при заключении договора? Непонятно. Работа компании также должна контролироваться. Но пока неизвестно кем. Минздрав в этом случае, получается, снимает с себя ответственность. Второй фактор — это организация работы. На данный момент к системе возникает много вопросов. Сами водители не до конца понимают, как им взаимодействовать с новым работодателем. Третий фактор — нормативно-правовая база. Отношения между водителем и аутсорсером должны быть регламентированы законом. Сейчас это возможно в рамках гражданско-правового поля. Таким образом, должен быть разработан единый регламент по взаимодействию скорых и аутсорсинговых компаний. Photo: 1MediaInvest По словам депутата Госдумы от Нижнего Тагила Алексея Балыбердина, система работы скорой помощи в частных руках требует доработки и сейчас ее внедрять нельзя. Система аутсорсинга достаточно сырая. В том виде, в котором она сейчас преподносится, я точно ее поддерживать не буду. Я общался и с врачами, и водителями — все против передачи скорой помощи в частные руки. Я думаю, систему нужно дорабатывать и очень серьезно, сказал депутат Алексей Балыбердин.

