Свалка батареек возникла возле «Ленты» на ГГМ в Нижнем Тагиле

Свалка батареек возникла возле «Ленты» на ГГМ в Нижнем Тагиле
Свалка батареек возникла возле «Ленты» на ГГМ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:38Здоровье и экологияФото: "Типичный тагильчанин" Вконтакте
Возле ТЦ «Лента» на ГГМ в Нижнем Тагиле появилась свалка использованных батареек. В торговом центре при этом ведется прием батареек.

Находятся они на поле за торговым центром и покрывают землю, на которой еще не до конца растаял снег, сообщается в группе «Типичный тагильчанин» Вконтакте.

Я в «Ленту» На Свердловском шоссе отвожу батарейки. Вот интересно, куда их там девают… Подозреваю после того фото, что тоже не на переработку… Такое нельзя оставлять безнаказанно, возмутилась тагильчанка Наталья.

Фото:"Типичный тагильчанин" Вконтакте

Батарейки являются гальваническими элементами. Они относятся к I классу опасности.

Утилизировать батарейки самостоятельно не рекомендуется. Для этого есть специальные пункты приема, которые затем отправляют их на переработку, в том числе и в Нижнем Тагиле.

Напомним, поле с костями, перьями, скорлупой и пометом были найдены в паре километров от Салдинского шоссе в Нижнем Тагиле. Виновником образования свалки стала «Нижнетагильская птицефабрика». После этого Уральское управление Росприроднадзора и региональный Россельхознадзор и природоохранная прокуратура Нижнего Тагила начали проверку. В результате фабрика получила штраф в размере 40 тысяч рублей.

Сюжеты:
ЭкологияНижний Тагил
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