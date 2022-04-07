Свалка батареек возникла возле «Ленты» на ГГМ в Нижнем Тагиле

Находятся они на поле за торговым центром и покрывают землю, на которой еще не до конца растаял снег, сообщается в группе «Типичный тагильчанин» Вконтакте.
Я в «Ленту» На Свердловском шоссе отвожу батарейки. Вот интересно, куда их там девают… Подозреваю после того фото, что тоже не на переработку… Такое нельзя оставлять безнаказанно, возмутилась тагильчанка Наталья.
Батарейки являются гальваническими элементами. Они относятся к I классу опасности.
Утилизировать батарейки самостоятельно не рекомендуется. Для этого есть специальные пункты приема, которые затем отправляют их на переработку, в том числе и в Нижнем Тагиле.
Напомним, поле с костями, перьями, скорлупой и пометом были найдены в паре километров от Салдинского шоссе в Нижнем Тагиле. Виновником образования свалки стала «Нижнетагильская птицефабрика». После этого Уральское управление Росприроднадзора и региональный Россельхознадзор и природоохранная прокуратура Нижнего Тагила начали проверку. В результате фабрика получила штраф в размере 40 тысяч рублей.