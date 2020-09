В российских больницах обнаружено около тысячи очагов COVID-19

В медицинских организациях России выявлено 985 очагов коронавируса. Еще 250 выявлены в социальных учреждениях, пишут «Новые известия».

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По словам Анны Поповой, именно очаги коронавируса, где много пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями, а также соцучреждения, наиболее опасны, потому что инфекция в основном поражает таких людей. Она отметила, что там удалось избежать высокой летальности, но при этом на 250 очагов приходится 12 тысяч пострадавших. Глава Роспотребнадзора считает, что в системе защищенности российских больниц и соцучреждений от проникновения инфекций требуются изменения в плане подготовки госпитальных эпидемиологов, изменения должностных инструкций или требовательности. В России официально зафиксировано 1988 очагов коронавируса в коллективах всех типов. В них подтверждено 65 тысяч случаев коронавируса или 6,5% от общего числа заболевших.

