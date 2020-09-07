В российских больницах обнаружено около тысячи очагов COVID-19

По словам Анны Поповой, именно очаги коронавируса, где много пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями, а также соцучреждения, наиболее опасны, потому что инфекция в основном поражает таких людей. Она отметила, что там удалось избежать высокой летальности, но при этом на 250 очагов приходится 12 тысяч пострадавших.