Прокуратура через суд обязала тагильские УК навести порядок на контейнерных площадках

Правила для их обустройства устанавливает Роспотребнадзор. Согласно санитарным нормам:
Однако такие обустроенные по всем нормам площадки есть далеко не в каждом тагильском дворе. За их содержанием и эксплуатацией должны следить управляющие компании или товарищества собственников жилья — устанавливать контейнеры, ремонтировать конструкции, поддерживать порядок.
Задача регоператора обеспечивать вывоз мусора. Однако зачастую регоператор идет навстречу УК или ТСЖ, предоставляя по запросу нужное количество контейнеров на условиях аренды или с правом выкупа.
Основные жалобы тагильчан, по данным природоохранной прокуратуры, на разбросанный вокруг площадок мусор и старые баки. В этом случае для наведения порядка ведомство выносит представление управляющей организации. Но иногда дело доходит до суда.
Три управляющие компании — «Жилищно-коммунальное управление», «Жилищно-коммунальное хозяйство-НТ» и «Комплексная помощь домам» — не смогли договориться, кому из них следить за состоянием контейнерной площадки во дворе на улице Правды. Тогда надзорное ведомство обжаловало в суде бездействие УК. Дзержинский суд обязал управляющие компании обустроить площадку.
Состояние контейнерных площадок — это лицо экологической реформы в Свердловской области. Не все управляющие организации сегодня готовы к тому, чтобы его сохранить или привести в порядок. Мы говорим, что старые площадки не просто портят облик города, а буквально мешают внедрению в работу регионального оператора современной спецтехники. Благодарим сотрудников природоохранной прокуратуры, которые не оставляют без внимания такие ситуации,отметил исполнительный директор ООО «Компания «Рифей» Федор Потапов.
Напомним, летом текущего года в Дзержинском районе Нижнего Тагила была произведена замена более 300 контейнеров ООО «Компания Рифей». Замена вышедших из строя емкостей была выполнена в рамках национального проекта «Экология».