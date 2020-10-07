Прокуратура через суд обязала тагильские УК навести порядок на контейнерных площадках

Состояние контейнерных площадок — это лицо экологической реформы в Свердловской области. Не все управляющие организации сегодня готовы к тому, чтобы его сохранить или привести в порядок. Мы говорим, что старые площадки не просто портят облик города, а буквально мешают внедрению в работу регионального оператора современной спецтехники. Благодарим сотрудников природоохранной прокуратуры, которые не оставляют без внимания такие ситуации,отметил исполнительный директор ООО «Компания «Рифей» Федор Потапов.