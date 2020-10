Прокуратура через суд обязала тагильские УК навести порядок на контейнерных площадках

Каждый житель Нижнего Тагила хочет видеть в своем дворе чистую и ухоженную площадку для сбора мусора. Но на деле порой выходит наоборот, и жители начинают винить мэрию или регоператора. Точку в этом споре поставила природоохранная прокуратура.

Как должны выглядеть контейнерные площадки по собору ТКО? Правила для их обустройства устанавливает Роспотребнадзор. Согласно санитарным нормам: Площадка должна иметь водонепроницаемое бетонное покрытие и быть огорожена.

Основание должно быть с уклоном для того, чтобы с него стекали дождевая вода и талый снег.

Контейнеры должны иметь плотно закрывающиеся крышки.

Размещение площадок разрешено на расстоянии не менее 20 метров от жилых домов и социальных объектов. Кто отвечает за контейнерные площадки? Однако такие обустроенные по всем нормам площадки есть далеко не в каждом тагильском дворе. За их содержанием и эксплуатацией должны следить управляющие компании или товарищества собственников жилья — устанавливать контейнеры, ремонтировать конструкции, поддерживать порядок. Задача регоператора обеспечивать вывоз мусора. Однако зачастую регоператор идет навстречу УК или ТСЖ, предоставляя по запросу нужное количество контейнеров на условиях аренды или с правом выкупа. Основные жалобы тагильчан, по данным природоохранной прокуратуры, на разбросанный вокруг площадок мусор и старые баки. В этом случае для наведения порядка ведомство выносит представление управляющей организации. Но иногда дело доходит до суда. Photo: 1MediaInvest Контроль надзорных органов Три управляющие компании — «Жилищно-коммунальное управление», «Жилищно-коммунальное хозяйство-НТ» и «Комплексная помощь домам» — не смогли договориться, кому из них следить за состоянием контейнерной площадки во дворе на улице Правды. Тогда надзорное ведомство обжаловало в суде бездействие УК. Дзержинский суд обязал управляющие компании обустроить площадку. Состояние контейнерных площадок — это лицо экологической реформы в Свердловской области. Не все управляющие организации сегодня готовы к тому, чтобы его сохранить или привести в порядок. Мы говорим, что старые площадки не просто портят облик города, а буквально мешают внедрению в работу регионального оператора современной спецтехники. Благодарим сотрудников природоохранной прокуратуры, которые не оставляют без внимания такие ситуации,отметил исполнительный директор ООО «Компания «Рифей» Федор Потапов. Напомним, летом текущего года в Дзержинском районе Нижнего Тагила была произведена замена более 300 контейнеров ООО «Компания Рифей». Замена вышедших из строя емкостей была выполнена в рамках национального проекта «Экология». Интерактивная карта контейнеров под ТКО в Нижнем Тагиле

