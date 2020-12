В Свердловской области число заболевших COVID-19 превысило 49 тысяч человек

За сутки в Свердловской области коронавирус был выявлен у 387 пациентов, сообщает оперативный штаб региона.

Число зараженных в Свердловской области превысило 49 тысяч человек. Больше всего заболевших за сутки в Екатеринбурге — 203, в Нижнем Тагиле — 11 случаев. Кроме того, инфекция выявлена у пациентов из Арамильского и Артинского городских округов, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Кировграда, Первоуральска, Ревды, Среднеуральска, Серова и других городов. 607 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 336 — в реанимации. За время пандемии в Свердловской области зафиксировали 49 009 случаев коронавируса. В России за сутки зафиксировали 28 142 инфекции в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 7 279, Санкт-Петербурге — 3 741 и Московской области — 1315. Всего коронавирус был выявлен у 2 488 912 россиян. На Среднем Урале выздоровели свыше 41 тысячи пациентов. За минувшие сутки из медучреждений Свердловской области выписали 388 человек, всего выздоровели 41 258 пациентов. По стране за сутки из больниц выписали 18 850 человек. Больше всего в Москве — 5 027, Московской области — 748 и Санкт-Петербурге - 697. С начала пандемии по выздоровлению было выписано 1 956 588 человек. По данным Роспотребнадзора, под наблюдением медиков остаются 539 344 пациента. В Свердловской области снизилась суточная смертность от COVID-19. За сутки в Свердловской области от коронавируса скончались 13 человек, всего — 1 118. В России с 5 по 6 декабря зафиксировано 456 случаев смерти. Больше всего в Москве — 76, в Московской области и Санкт-Петербурге — по 31 летальному случаю. За все время от коронавируса умерли 43 597 пациентов.

