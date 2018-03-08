Ядовитый выброс азота зафиксирован в Краснотурьинске
8 марта, 12:30Здоровье и экология
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Станция контроля воздуха зафиксировала в Краснотурьинске выброс вредных веществ — превышена концентрация диоксида азота.
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области разместило на своем сайте информацию o превышении норм концентрации загрязняющих веществ в воздухе Краснотурьинска. Уровень диоксида азота составил 1,2 ПДКсс, уровень мелкодисперсной пыли 1,3 ПДКсс.
Диоксид азота относится к острым раздражителям, токсично действуя на организм человека. Последствиями его воздействия становятся раздражение слизистых оболочек носа и глаз вплоть до отека легких, a также уменьшение содержания гемоглобина в крови.
Сообщений o загрязнении воздуха в других городах Среднего Урала не поступало, пишет «Новости УрФО».
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