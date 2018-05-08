Путин подписал «майский указ» об улучшении экологии в Нижнем Тагиле

Так, к 2024 году в Нижнем Тагиле должно снизиться количество выбросов, которые негативно воздействуют на воздух. Помимо конкретного города, в список вошли и другие муниципалитеты России.

Кроме того, река Урал вошла в список рек, берега которой должны очистить, передаёт E1.ru.

Помимо экологических вопросов в указе затронуты проблемы продолжительности жизни россиян. Кроме того, 55% жителей страны к 2024 году должны заниматься спортом на регулярной основе. Согласно указу, в стране понизится показатель смертность, а медицина улучшится.

Напомним, также после своей инаугурации Владимир Путин выдвинул кандидатуру Дмитрия Медведева на должность премьера.