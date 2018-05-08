Путин подписал «майский указ» об улучшении экологии в Нижнем Тагиле
8 мая, 10:30Здоровье и экология
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После вступления на должность президента РФ Владимир Путин 7 мая подписал «майский указ» под названием «О национальных целях и стратегических задачах развития страны на период до 2024 года». Один из пунктов документа касается экологии Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Так, к 2024 году в Нижнем Тагиле должно снизиться количество выбросов, которые негативно воздействуют на воздух. Помимо конкретного города, в список вошли и другие муниципалитеты России.
Кроме того, река Урал вошла в список рек, берега которой должны очистить, передаёт E1.ru.
Помимо экологических вопросов в указе затронуты проблемы продолжительности жизни россиян. Кроме того, 55% жителей страны к 2024 году должны заниматься спортом на регулярной основе. Согласно указу, в стране понизится показатель смертность, а медицина улучшится.
Напомним, также после своей инаугурации Владимир Путин выдвинул кандидатуру Дмитрия Медведева на должность премьера.
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