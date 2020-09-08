На Урале назначен первый штраф за непредоставление информации о COVID-статусе

На Урале назначен первый штраф за непредоставление информации о COVID-статусе

Сегодня, 14:46Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области назначен первый штраф за непредоставление информации о статусе коронавируса, сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

7 сентября 2020 года Асбестовский городской суд вынес решение о привлечении к ответственности гражданина, прибывшего из-за границы, и нарушевшего порядок прохождения тестирования на COVID-19.

Жительница поселка Рефтинского, вернувшаяся из Турции, оштрафована на 15 тысяч рублей по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» КоАП РФ (ч.2 ст. 6.3)

В соответствии с законодательством, в течение трех календарных дней со дня прибытия из-за рубежа жителям РФ необходимо пройти лабораторное обследование на коронавирус методом ПЦР. Информацию о результатах нужно разместить в специальной форме на портале Госуслуг.

По данным Роспотребнадзора, с 1 августа 2020 года за границей побывали 5924 свердловчанина. 302 жителя нарушили установленный порядок прохождения тестирования и предоставления информации, на 115 из них составлены протоколы.

Материалы переданы в суды, виновным грозит штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей.

Напомним, что 4 сентября в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге заработал пункт по тестированию пассажиров на коронавирус. Для приехавших из-за границы результат теста направляется на электронную почту.

Stories:
Коронавирус
Related news:
Свердловская областьштрафРоспотребнадзоркоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Износ котельной 100%. Жители Новоасбеста со страхом ждут наступления холодов
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы