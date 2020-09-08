На Урале назначен первый штраф за непредоставление информации о COVID-статусе

В соответствии с законодательством, в течение трех календарных дней со дня прибытия из-за рубежа жителям РФ необходимо пройти лабораторное обследование на коронавирус методом ПЦР. Информацию о результатах нужно разместить в специальной форме на портале Госуслуг.