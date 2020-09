На Урале назначен первый штраф за непредоставление информации о COVID-статусе

В Свердловской области назначен первый штраф за непредоставление информации о статусе коронавируса, сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

7 сентября 2020 года Асбестовский городской суд вынес решение о привлечении к ответственности гражданина, прибывшего из-за границы, и нарушевшего порядок прохождения тестирования на COVID-19. Жительница поселка Рефтинского, вернувшаяся из Турции, оштрафована на 15 тысяч рублей по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» КоАП РФ (ч.2 ст. 6.3) В соответствии с законодательством, в течение трех календарных дней со дня прибытия из-за рубежа жителям РФ необходимо пройти лабораторное обследование на коронавирус методом ПЦР. Информацию о результатах нужно разместить в специальной форме на портале Госуслуг. По данным Роспотребнадзора, с 1 августа 2020 года за границей побывали 5924 свердловчанина. 302 жителя нарушили установленный порядок прохождения тестирования и предоставления информации, на 115 из них составлены протоколы. Материалы переданы в суды, виновным грозит штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Напомним, что 4 сентября в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге заработал пункт по тестированию пассажиров на коронавирус. Для приехавших из-за границы результат теста направляется на электронную почту. В Кольцово приготовились к круглосуточному тестированию на коронавирус

