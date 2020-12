С 7 по 8 декабря в Нижнем Тагиле было выявлено 17 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб Свердловской области.

С начала пандемии инфекцию зарегистрировали у 3170 жителей города. В Свердловской области за сутки выявили 382 случая заболевания, за все время пандемии — 49 391. 741 человек находится в тяжелом состоянии, 344 из них лежат в реанимации. Из больниц за сутки было выписано 386 пациентов, всего выздоровели 41 644 свердловчанина. Общее количество летальных случаев достигло 1133 человека, из них 15 скончались за минувшие сутки.

