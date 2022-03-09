Тагильчане пожаловались на резкий запах в воздухе и выбросы над Коксохимом

Жители города в течение дня 9 марта наблюдали смог от выбросов, зависших над коксохимическим производством ЕВРАЗ НТМК. Некоторые из них жаловались на неприятный запах и реакцию дыхательной системы.

Звонки в редакцию TagilCity.ru поступали в основном из Дзержинского района: с утра жаловались жители Алтайского микрорайона, а к вечеру неприятный запах почувствовали жители Пихтовых гор. Официальных данных о превышении ПДК вредных веществ в Нижнем Тагиле к настоящему времени нет — УГМС выкладывают данные только через несколько дней после замеров. Однако за последние два месяца экологическая ситуация в городе неоднократно ухудшалась. По данным с экопостов Уральского УГМС за февраль текущего года и замерам редакции, превышения ПДК отмечались 17 дней. А в январе был зафиксирован самый крупный выброс, когда концентрация сероводорода в воздухе была выше предельной в 20 раз. Больше половины февраля тагильский воздух был с превышениями выбросов Загрязнителем тогда признали ЕВРАЗ НТМК. Предприятие наказано штрафом, однако чиновники Росприроднадзора не разглашают его размер.

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