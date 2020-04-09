В Нижнем Тагиле появится новый экопарк площадью более семи гектаров

В настоящее время уже подведены итоги аукциона. Победителем стал МУП «Тагилдорстрой».

Игорь Васильев, директор подрядной организации, сообщает, что как только будет заключен контракт, компания приступит к работе. Срок их окончания предварительно назначен на 15 октября, а официальное открытие не позднее начала ноября 2020 года. Стоимость проекта составит 95 миллионов рублей. Средства на его реализацию предусмотрены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В проекте предусмотрены детские площадки, дорожки для катания на роликах и самокатах, качели. Планируется установка цветочных клумб, высадка травяных газонов и хвойных деревьев.