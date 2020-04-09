В Нижнем Тагиле появится новый экопарк площадью более семи гектаров
Осенью 2020 года в Нижнем Тагиле появится новый парк в микрорайоне «Муринские пруды», сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
В настоящее время уже подведены итоги аукциона. Победителем стал МУП «Тагилдорстрой».
Игорь Васильев, директор подрядной организации, сообщает, что как только будет заключен контракт, компания приступит к работе. Срок их окончания предварительно назначен на 15 октября, а официальное открытие не позднее начала ноября 2020 года. Стоимость проекта составит 95 миллионов рублей. Средства на его реализацию предусмотрены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
В проекте предусмотрены детские площадки, дорожки для катания на роликах и самокатах, качели. Планируется установка цветочных клумб, высадка травяных газонов и хвойных деревьев.
Отметим, что «Муринский парк» будет не единственной новинкой 2020 года: на ГГМ планируется благоустройство парка Победы. В Дзержинском районе будет обустроена спортплощадка в микрорайоне «Девятый поселок», будет завершена реконструкция площади перед торговым центром по улице Зари, 21. В общей сложности на данные мероприятия муниципалитет направит около 165 миллионов рублей.