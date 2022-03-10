23 раза жаловались тагильчане на грязный воздух в 2021 году

То есть в среднем жалобы в ведомство на выбросы поступали два раза в месяц. За январь–февраль текущего года было четыре обращения, сообщил TagilCity.ru в официальном ответе заместитель руководителя Роспотребнадзора по Свердловской области Илья Власов.
Напомним, в июле 2021 года на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК произошло несколько выбросов едкого желто-зеленого дыма. Природоохранная прокуратура выяснила, что причиной этому стали технические неисправности при эксплуатации оборудования. В дни выбросов тагильчане массово жаловались на ухудшение самочувствие, а посты УГМС регулярно фиксировали превышение формальдегида на Вагонке и Сухоложском поселке.
Кроме того, данные замеров газоанализатора TagilCity.ru и постов мониторинга УГМС показали, что в течение 72 дней из 183 — с апреля по сентябрь 2021 года — воздух в Нижнем Тагиле был с превышениями нормы загрязнений.