23 раза жаловались тагильчане на грязный воздух в 2021 году

23 раза жаловались тагильчане на грязный воздух в 2021 году
23 раза жаловались тагильчане на грязный воздух в 2021 году
Сегодня, 10:26Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
За 2021 год жители Нижнего Тагила пожаловались на неудовлетворительное качество воздуха в Роспотребнадзор 23 раза.

То есть в среднем жалобы в ведомство на выбросы поступали два раза в месяц. За январь–февраль текущего года было четыре обращения, сообщил TagilCity.ru в официальном ответе заместитель руководителя Роспотребнадзора по Свердловской области Илья Власов.

Напомним, в июле 2021 года на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК произошло несколько выбросов едкого желто-зеленого дыма. Природоохранная прокуратура выяснила, что причиной этому стали технические неисправности при эксплуатации оборудования. В дни выбросов тагильчане массово жаловались на ухудшение самочувствие, а посты УГМС регулярно фиксировали превышение формальдегида на Вагонке и Сухоложском поселке.

Кроме того, данные замеров газоанализатора TagilCity.ru и постов мониторинга УГМС показали, что в течение 72 дней из 183 — с апреля по сентябрь 2021 года — воздух в Нижнем Тагиле был с превышениями нормы загрязнений.

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ЭксклюзивЭкологияНижний Тагил
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