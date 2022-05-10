Жители Екатеринбурга пожаловались на запах гари и смог

Жители Екатеринбурга пожаловались на запах гари и смог
Жители Екатеринбурга пожаловались на запах гари и смог
Сегодня, 13:31Здоровье и экологияФото: 1МI
Екатеринбуржцы, проживающие в районах ЖБИ, Пионерском, Втузгородке, Центре и на Автовокзале, утром 10 мая почувствовали запах гари, а также увидели смог.

Сейчас в некоторых районах Екатеринбурга существуют 10 возгораний сухой травы. Площадь пожаров составляет от 50 до 100 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Угрозы распространения пламени нет. На местах возгораний сейчас действуют сотрудники МЧС. По словам представителей регионального МЧС, смог скоро рассеется из-за порывов ветра.

Напомним, дымку и запах гари екатеринбуржцы уже замечали во время майских праздников. Пожаров в тот день нигде не было. В УГМС рассказали, что смог — обычное явление, и спустя несколько часов его уже не будет.

Сюжеты:
Новости УрФО
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