Жители Екатеринбурга пожаловались на запах гари и смог

Сейчас в некоторых районах Екатеринбурга существуют 10 возгораний сухой травы. Площадь пожаров составляет от 50 до 100 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Угрозы распространения пламени нет. На местах возгораний сейчас действуют сотрудники МЧС. По словам представителей регионального МЧС, смог скоро рассеется из-за порывов ветра.
Напомним, дымку и запах гари екатеринбуржцы уже замечали во время майских праздников. Пожаров в тот день нигде не было. В УГМС рассказали, что смог — обычное явление, и спустя несколько часов его уже не будет.