Агрокомплекс «Горноуральский» под Нижним Тагилом продолжает сливать отходы в поля
Сегодня, 11:05Здоровье и экология
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10 августа 2018 года лидер местной организации «Экоправо» Андрей Волегов собирается обратиться в Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу с заявлением по поводу нарушений Агрокомплекса «Горноуральский».
Сюжеты: Нижний Тагил
К заявлению общественник прикрепит фото- и видеоматериалы.
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Пригородный суд Свердловской области от 02.03.2018 года удовлетворил требования прокурора по факту загрязнения ООО «Агрокомплекс Горноуральский» земель сельскохозяйственного назначения отходами животноводства.
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Видео: Андрей Волегов
Решение суда вступило в законную силу 17.04.2018 года.
01.08.2018 судебный пристав-исполнитель ОСП по Ленинскому району г. Нижнего Тагила и Пригородному району УФССП по Свердловской области начал исполнительное производство с целью обязать руководство агрокомплекса обеспечить поступление отходов от разведения свиней на очистные сооружения.
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Видео: Андрей Волегов
ООО «Агрокомплекс Горноуральский» продолжает сливать отходы в поля.
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