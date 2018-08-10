Агрокомплекс «Горноуральский» под Нижним Тагилом продолжает сливать отходы в поля

Пригородный суд Свердловской области от 02.03.2018 года удовлетворил требования прокурора по факту загрязнения ООО «Агрокомплекс Горноуральский» земель сельскохозяйственного назначения отходами животноводства.

01.08.2018 судебный пристав-исполнитель ОСП по Ленинскому району г. Нижнего Тагила и Пригородному району УФССП по Свердловской области начал исполнительное производство с целью обязать руководство агрокомплекса обеспечить поступление отходов от разведения свиней на очистные сооружения.