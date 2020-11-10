Ученые рассказали о семи неочевидных симптомах коронавируса

В основном такой симптом проявляется у людей старшего возраста и может указывать на наличие диабета и гипертонии. Опасность такого состояния еще и в том, что оно может настигнуть в любой момент. Например, во время ходьбы. Соответственно увеличивается риск получения травмы при падении.