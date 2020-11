Ученые рассказали о семи неочевидных симптомах коронавируса

Ученые выявили семь неочевидных симптомов, которые могут указывать на наличие коронавируса. Список был опубликован Центром по контролю и профилактике заболеваний США.

Многим уже известны основные симптомы коронавируса — это кашель, высокая температура и затрудненное дыхание. Однако признаки заболевания не ограничиваются общеизвестными проявлениями. Некоторые симптомы проявляются редко, а другие распространены больше. Однако каждый из них в той или иной степени указывает на наличие коронавируса. Сильные головные боли Если одолевает нестерпимая головная боль, то это может указывать на множество заболеваний, а также обезвоживание. Однако ученые выяснили, что головная боль может являться проявлением коронавируса. По словам доктора Лизы Локерд Марагакис из Университета Джона Хопкинса, головные боли средней интенсивности могут усиливаться в течение недели. Дополнительно могут проявиться и другие симптомы COVID-19. В таком случае необходимо немедленно обратиться к врачу. Потеря вкуса и обоняния Об этом симптоме пациенты говорят часто. Обычно за несколько дней до проявления основных симптомов резко пропадает способность различать запахи, а еда становится «как бумага» по вкусу. По данным Международного форума по аллергиям и ринологии, у семи из десяти пациентов отмечается этот симптом. Ученые из Стенфордского университета объясняют это тем, что воспаляется черепно-мозговой нерв, отвечающий за восприятие запахов. Он же связан и с восприятием вкусов. Многие пациенты из-за этого даже теряют аппетит. Желудочно-кишечные проблемы Помимо потери аппетита, может наблюдаться тошнота и рвота. Это также может указывать на проявления коронавируса. Согласно исследованию, которое опубликовано в журнале Gastroenterology, проблемы с пищеварением были у 31,9% пациентов с COVID-19. 22% отмечали потерю аппетита, 12% — начавшуюся диарею, еще 22% заявили о тошноте и рвоте. Обмороки и головокружения Когда человек заражается коронавирусом, то происходит обезвоживание организма. Это может спровоцировать головокружение и даже обморок. В основном такой симптом проявляется у людей старшего возраста и может указывать на наличие диабета и гипертонии. Опасность такого состояния еще и в том, что оно может настигнуть в любой момент. Например, во время ходьбы. Соответственно увеличивается риск получения травмы при падении. Дрожь и озноб Эти признаки часто указывают и на обычную простуду. Так проявляется лихорадка или резкое повышение температуры. Также может проявляться и коронавирус. Симптомы проявляются также как и во время обычного гриппа. Организм начинает бороться с вирусом и температура тела повышается. Это провоцирует озноб и дрожь. Сыпь и крапивница Они тоже могут указывать на коронавирус. Есть даже характерный симптом, называемый «ковидными пальцами», когда вокруг ногтей на пальцах ног кожа раздражается и облезает. По словам доктора Эстер Фриман из Общеклинической больницы штата Массачусетс, высыпания на коже могут указывать и на наличие других вирусов. Однако если корь и ветрянку точно можно определить по покраснениям и болезненным точкам, то для коронавируса это, скорее, частный симптом. Он проявляется не у каждого. Спутанное сознание Это один из самых опасных симптомов. Рекомендуется при появлении проблем с восприятием окружающего мира незамедлительно обратиться к врачу. Так может проявляться коронавирус. Однако даже если это является признаком другого заболевания, не стоит оставлять состояние без внимания. Нередко спутанное сознание и бред сопровождаются высокой температурой.

