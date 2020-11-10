Ученые рассказали о семи неочевидных симптомах коронавируса

Многим уже известны основные симптомы коронавируса — это кашель, высокая температура и затрудненное дыхание. Однако признаки заболевания не ограничиваются общеизвестными проявлениями.
Некоторые симптомы проявляются редко, а другие распространены больше. Однако каждый из них в той или иной степени указывает на наличие коронавируса.
Если одолевает нестерпимая головная боль, то это может указывать на множество заболеваний, а также обезвоживание. Однако ученые выяснили, что головная боль может являться проявлением коронавируса.
По словам доктора Лизы Локерд Марагакис из Университета Джона Хопкинса, головные боли средней интенсивности могут усиливаться в течение недели. Дополнительно могут проявиться и другие симптомы COVID-19. В таком случае необходимо немедленно обратиться к врачу.
Об этом симптоме пациенты говорят часто. Обычно за несколько дней до проявления основных симптомов резко пропадает способность различать запахи, а еда становится «как бумага» по вкусу.
По данным Международного форума по аллергиям и ринологии, у семи из десяти пациентов отмечается этот симптом.
Ученые из Стенфордского университета объясняют это тем, что воспаляется черепно-мозговой нерв, отвечающий за восприятие запахов. Он же связан и с восприятием вкусов. Многие пациенты из-за этого даже теряют аппетит.
Помимо потери аппетита, может наблюдаться тошнота и рвота. Это также может указывать на проявления коронавируса. Согласно исследованию, которое опубликовано в журнале Gastroenterology, проблемы с пищеварением были у 31,9% пациентов с COVID-19.
22% отмечали потерю аппетита, 12% — начавшуюся диарею, еще 22% заявили о тошноте и рвоте.
Когда человек заражается коронавирусом, то происходит обезвоживание организма. Это может спровоцировать головокружение и даже обморок.
В основном такой симптом проявляется у людей старшего возраста и может указывать на наличие диабета и гипертонии. Опасность такого состояния еще и в том, что оно может настигнуть в любой момент. Например, во время ходьбы. Соответственно увеличивается риск получения травмы при падении.
Эти признаки часто указывают и на обычную простуду. Так проявляется лихорадка или резкое повышение температуры. Также может проявляться и коронавирус.
Симптомы проявляются также как и во время обычного гриппа. Организм начинает бороться с вирусом и температура тела повышается. Это провоцирует озноб и дрожь.
Они тоже могут указывать на коронавирус. Есть даже характерный симптом, называемый «ковидными пальцами», когда вокруг ногтей на пальцах ног кожа раздражается и облезает.
По словам доктора Эстер Фриман из Общеклинической больницы штата Массачусетс, высыпания на коже могут указывать и на наличие других вирусов. Однако если корь и ветрянку точно можно определить по покраснениям и болезненным точкам, то для коронавируса это, скорее, частный симптом. Он проявляется не у каждого.
Это один из самых опасных симптомов. Рекомендуется при появлении проблем с восприятием окружающего мира незамедлительно обратиться к врачу. Так может проявляться коронавирус. Однако даже если это является признаком другого заболевания, не стоит оставлять состояние без внимания.
Нередко спутанное сознание и бред сопровождаются высокой температурой.