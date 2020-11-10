Ученые рассказали о семи неочевидных симптомах коронавируса

Ученые рассказали о семи неочевидных симптомах коронавируса

Сегодня, 09:20Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
Ученые выявили семь неочевидных симптомов, которые могут указывать на наличие коронавируса. Список был опубликован Центром по контролю и профилактике заболеваний США.

Многим уже известны основные симптомы коронавируса — это кашель, высокая температура и затрудненное дыхание. Однако признаки заболевания не ограничиваются общеизвестными проявлениями.

Некоторые симптомы проявляются редко, а другие распространены больше. Однако каждый из них в той или иной степени указывает на наличие коронавируса.

Сильные головные боли

Если одолевает нестерпимая головная боль, то это может указывать на множество заболеваний, а также обезвоживание. Однако ученые выяснили, что головная боль может являться проявлением коронавируса.

По словам доктора Лизы Локерд Марагакис из Университета Джона Хопкинса, головные боли средней интенсивности могут усиливаться в течение недели. Дополнительно могут проявиться и другие симптомы COVID-19. В таком случае необходимо немедленно обратиться к врачу.

Потеря вкуса и обоняния

Об этом симптоме пациенты говорят часто. Обычно за несколько дней до проявления основных симптомов резко пропадает способность различать запахи, а еда становится «как бумага» по вкусу.

По данным Международного форума по аллергиям и ринологии, у семи из десяти пациентов отмечается этот симптом.

Ученые из Стенфордского университета объясняют это тем, что воспаляется черепно-мозговой нерв, отвечающий за восприятие запахов. Он же связан и с восприятием вкусов. Многие пациенты из-за этого даже теряют аппетит.

Желудочно-кишечные проблемы

Помимо потери аппетита, может наблюдаться тошнота и рвота. Это также может указывать на проявления коронавируса. Согласно исследованию, которое опубликовано в журнале Gastroenterology, проблемы с пищеварением были у 31,9% пациентов с COVID-19.

22% отмечали потерю аппетита, 12% — начавшуюся диарею, еще 22% заявили о тошноте и рвоте.

Обмороки и головокружения

Когда человек заражается коронавирусом, то происходит обезвоживание организма. Это может спровоцировать головокружение и даже обморок.

В основном такой симптом проявляется у людей старшего возраста и может указывать на наличие диабета и гипертонии. Опасность такого состояния еще и в том, что оно может настигнуть в любой момент. Например, во время ходьбы. Соответственно увеличивается риск получения травмы при падении.

Дрожь и озноб

Эти признаки часто указывают и на обычную простуду. Так проявляется лихорадка или резкое повышение температуры. Также может проявляться и коронавирус.

Симптомы проявляются также как и во время обычного гриппа. Организм начинает бороться с вирусом и температура тела повышается. Это провоцирует озноб и дрожь.

Сыпь и крапивница

Они тоже могут указывать на коронавирус. Есть даже характерный симптом, называемый «ковидными пальцами», когда вокруг ногтей на пальцах ног кожа раздражается и облезает.

По словам доктора Эстер Фриман из Общеклинической больницы штата Массачусетс, высыпания на коже могут указывать и на наличие других вирусов. Однако если корь и ветрянку точно можно определить по покраснениям и болезненным точкам, то для коронавируса это, скорее, частный симптом. Он проявляется не у каждого.

Спутанное сознание

Это один из самых опасных симптомов. Рекомендуется при появлении проблем с восприятием окружающего мира незамедлительно обратиться к врачу. Так может проявляться коронавирус. Однако даже если это является признаком другого заболевания, не стоит оставлять состояние без внимания.

Нередко спутанное сознание и бред сопровождаются высокой температурой.

Stories:
Коронавирус
Related news:
заболеваниелечениекоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы