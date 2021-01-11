В Свердловской области выявлено 384 случая COVID-19 за сутки

В Свердловской области выявлено 384 случая COVID-19 за сутки

Сегодня, 14:44Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
За период с 10 по 11 января в Свердловской области зафиксировано 384 случая заболевания коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.

Число заразившихся в регионе почти достигло 63 тысяч человек.

Больше всего зафиксировано случаев в столице Урала - 211. Остальные заболевшие выявлены среди жителей Асбеста, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбитского района, Красноуральска, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Первоуральска, Рефтинского, Сухого Лога, Среднеуральска, Талицкого городского округа.

Всего с начала эпидемии в Свердловской области инфекция выявлена у 62 900 человек.

В тяжелом состоянии в медицинских учреждениях области находятся 564 человека. 316 из них лежат в реанимации, в том числе 213 подключены к аппаратам ИВЛ.

Число пациентов в состоянии средней степени тяжести составляет 2 925 человек.

В России за сутки выявлено 23 315 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Москве зафиксировано 4 646 заболевших, в Санкт-Петербурге – 3 004, в Московской области – 1 315. Нарастающим итого в стране зарегистрировано 3 425 269 случаев COVID-19.

Количество выписанных пациентов в Свердловской области второй день превышает число заболевших.

За минувшие 24 часа из больниц региона выписали 390 человек. В общей сложности на Среднем Урале выздоровели 55 296 пациентов.

В России количество выписанных выросло до 2 800 675 человек, из них 21 786 - за прошедшие сутки. Больше всего выздоровевших в Москве – 6 684, Санкт-Петербуре – 1 873 и Московской области – 1 423.

Под медицинским наблюдением в целом по России, по состоянию на 11.01.2021, остаются 625 950 человек.

За прошедшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 17 летальных случаев от COVID-19.

В общей сложности коронавирусная инфекция унесла жизни 1 700 свердловчан.

В России за период с 10 по 11 января от COVID-19 скончались 436 человек. Общее число умерших в стране достигло 62 273.

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