В Свердловской области выявлено 384 случая COVID-19 за сутки

За период с 10 по 11 января в Свердловской области зафиксировано 384 случая заболевания коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.

Число заразившихся в регионе почти достигло 63 тысяч человек. Больше всего зафиксировано случаев в столице Урала - 211. Остальные заболевшие выявлены среди жителей Асбеста, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбитского района, Красноуральска, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Первоуральска, Рефтинского, Сухого Лога, Среднеуральска, Талицкого городского округа. Всего с начала эпидемии в Свердловской области инфекция выявлена у 62 900 человек. В тяжелом состоянии в медицинских учреждениях области находятся 564 человека. 316 из них лежат в реанимации, в том числе 213 подключены к аппаратам ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней степени тяжести составляет 2 925 человек. В России за сутки выявлено 23 315 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Москве зафиксировано 4 646 заболевших, в Санкт-Петербурге – 3 004, в Московской области – 1 315. Нарастающим итого в стране зарегистрировано 3 425 269 случаев COVID-19. Количество выписанных пациентов в Свердловской области второй день превышает число заболевших. За минувшие 24 часа из больниц региона выписали 390 человек. В общей сложности на Среднем Урале выздоровели 55 296 пациентов. В России количество выписанных выросло до 2 800 675 человек, из них 21 786 - за прошедшие сутки. Больше всего выздоровевших в Москве – 6 684, Санкт-Петербуре – 1 873 и Московской области – 1 423. Под медицинским наблюдением в целом по России, по состоянию на 11.01.2021, остаются 625 950 человек. За прошедшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 17 летальных случаев от COVID-19. В общей сложности коронавирусная инфекция унесла жизни 1 700 свердловчан. В России за период с 10 по 11 января от COVID-19 скончались 436 человек. Общее число умерших в стране достигло 62 273.

