Астма, тошнота и головная боль: как тагильчане переносят выбросы предприятий

В опросе TagilCity о том, как грязный воздух сказывается на здоровье горожан, приняли участие более двух тысяч человек. Чаще всего, из-за выбросов тагильчане испытывают головную боль — такой ответ дали 65% респондентов. 45% опрошенных из-за загрязнения воздуха начинают кашлять, 27% сообщили об обострении аллергий, астмы и других болезней дыхательных путей. Можно было выбрать несколько вариантов ответа.
Кроме того, тагильчане жалуются на слезоточивость, тошноту, головокружение, проблемы с концентрацией и обострение болезней у детей.
У меня глаза побаливали, морозило, но не знобило, ноги ломало и скручивало. Запахи терялись и быстро восстанавливались, оставила комментарий под постом подписчица редакции TagilCity.ru.
Напомним, 11 февраля в Нижнем Тагиле пройдет экологическая конференция. Редакция TagilCity.ru пригласила экспертов из разных городов России. Перед круглым столом эко-активисты и редакция уже проводят замеры воздуха в четырех районах города. Онлайн трансляция конференции пройдет в группе редакции ВКонтакте с 14 до 17 часов.
Хотите пожаловаться на экологию Нижнего Тагила? Присылайте ваши вопросы экологам, а также фото выбросов, ваши видеообращения с жалобами на экологию по номеру +7 (965) 510-42-42 (WhatsApp, Telegram, Viber).