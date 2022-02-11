Астма, тошнота и головная боль: как тагильчане переносят выбросы предприятий

В опросе TagilCity о том, как грязный воздух сказывается на здоровье горожан, приняли участие более двух тысяч человек. Чаще всего, из-за выбросов тагильчане испытывают головную боль — такой ответ дали 65% респондентов. 45% опрошенных из-за загрязнения воздуха начинают кашлять, 27% сообщили об обострении аллергий, астмы и других болезней дыхательных путей. Можно было выбрать несколько вариантов ответа.