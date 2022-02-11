Такую позицию Владимир Лифантьев высказал во время онлайн конференции TagilCity.ru по проблемам экологии в Нижнем Тагиле.
Всякий раз, когда мы говорим, что предприятия не соблюдают режим, мы говорим, что они, по нашему мнению, и по закону, должны меньше зарабатывать в зависимости от погоды, заявил эко-блогер.
Активист подчеркнул, что на объемах выбросов сказывается возраст заводов — некоторые из них были построены в прошлом и позапрошлом веках. Однако, как считает Владимир Лифантьев, ответственности за выбросы с промышленных объектов никто не снимает — наоборот, полученные дивиденды блогер советует тратить не на роскошь.
Мы понимаем, что предприятия построены в демидовские или постдемидовские времена, в советские — они строились по советским технологиям. Ребята, вы много выбрасываете, вы должны выбрасывать меньше и соблюдать НДТ! Мы дословно говорим: вы должны потратить деньги не на свои нужды и яхты, а на нужды предприятия! подытожил в прямом эфире TagilCity.ru гость из Омска.
Напомним, подводя итоги прошлого года по замерам воздуха на наличие веществ-загрязнителей с помощью портативного газоанализатора «Геолан-1П» редакцией TagilCity.ru, выяснилось, что превышение ПДК загрязнений в атмосфере Нижнего Тагила составляло больше половины из исследуемого периода. Так, в 72 дня из 183 прибор редакции фиксировал превышения по разным показателям.
В то время как один из главных нарушителей природоохранного законодательства в городе НТМК, который входит в холдинг ЕВРАЗ, получает копеечные штрафы (1 млн рублей в год). При этом самый крупный акционер холдинга (28,8%) и один из богатейших людей в мире Роман Абрамович покупает и владеет несколькими яхтами, стоимость которых в сотни раз превышает размеры штрафов.