Мы понимаем, что предприятия построены в демидовские или постдемидовские времена, в советские — они строились по советским технологиям. Ребята, вы много выбрасываете, вы должны выбрасывать меньше и соблюдать НДТ! Мы дословно говорим: вы должны потратить деньги не на свои нужды и яхты, а на нужды предприятия! подытожил в прямом эфире TagilCity.ru гость из Омска.