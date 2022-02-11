Превышение сероводорода обнаружено на чердаке многоэтажки на Вагонке в Тагиле

Замеры воздуха на чердаке дома произвели редакция TagilCity.ru совместно с экспертами в области экологии. В результате газоанализатор зафиксировал превышение нормы сероводорода в пять раз. Источником вредных веществ в многоэтажке могут стать не только заводы, но и мусоропроводы, трубы и вытяжки, пояснил руководитель московского отделения Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.