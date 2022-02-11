Превышение сероводорода обнаружено на чердаке многоэтажки на Вагонке в Тагиле

Превышение сероводорода обнаружено на чердаке многоэтажки на Вагонке в Тагиле
Превышение сероводорода обнаружено на чердаке многоэтажки на Вагонке в Тагиле
Сегодня, 14:26Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
11 февраля газоанализатор «Геоплан-1П» руководителя московского отделения ВООП Элмурода Расулмухамедова зафиксировал пятикратное превышение сероводорода на чердаке девятиэтажного дома в Алтайском микрорайоне в Нижнем Тагиле.

Замеры воздуха на чердаке дома произвели редакция TagilCity.ru совместно с экспертами в области экологии. В результате газоанализатор зафиксировал превышение нормы сероводорода в пять раз. Источником вредных веществ в многоэтажке могут стать не только заводы, но и мусоропроводы, трубы и вытяжки, пояснил руководитель московского отделения Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.

Эксперт не исключил, что тагильский УХП может быть источником выброса сероводорода на Вагонке. Ранее по итогам проверки такое заключение сделал и Росприроднадзор.

Все зависит от процессов и от качества угля. Не во всем угле есть сера. Поэтому мы «Кокосохим» контролируем на ароматики, бензольные соединения, поэтому сероводород может быть выхлопом с «Коксохима»,сказал Элмурод Расулмухамедов.

TagilCity.ru

Напомним, что 11 февраля в Нижнем Тагиле проходит экологическая конференция «Экопросвет. Превышение экологической активности населения от редакции TagilCity.ru. В качестве экспертов выступают экообщественница из Челябинска, инженер-эколог, руководитель московского отделения охраны природы, лидер общественного экодвижения.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзивЭкология
Материалы по теме:
здоровьеэкологиявыбросыНижний Тагилсероводород
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы