Превышение сероводорода обнаружено на чердаке многоэтажки на Вагонке в Тагиле

Замеры воздуха на чердаке дома произвели редакция TagilCity.ru совместно с экспертами в области экологии. В результате газоанализатор зафиксировал превышение нормы сероводорода в пять раз. Источником вредных веществ в многоэтажке могут стать не только заводы, но и мусоропроводы, трубы и вытяжки, пояснил руководитель московского отделения Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.
Эксперт не исключил, что тагильский УХП может быть источником выброса сероводорода на Вагонке. Ранее по итогам проверки такое заключение сделал и Росприроднадзор.
Все зависит от процессов и от качества угля. Не во всем угле есть сера. Поэтому мы «Кокосохим» контролируем на ароматики, бензольные соединения, поэтому сероводород может быть выхлопом с «Коксохима»,сказал Элмурод Расулмухамедов.
Напомним, что 11 февраля в Нижнем Тагиле проходит экологическая конференция «Экопросвет. Превышение экологической активности населения от редакции TagilCity.ru. В качестве экспертов выступают экообщественница из Челябинска, инженер-эколог, руководитель московского отделения охраны природы, лидер общественного экодвижения.