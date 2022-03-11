Смог накрыл Свердловскую область на трое суток

И снова нечем дышать! Химозная пятница Это и есть «Чистый воздух» Нижнего Тагила?! Воняет чем-то химическим, раньше такой запах даже и не встречал, не с чем даже сравнить, написал один из тагильчан в группе «ЧП Нижний Тагил» Вконтакте.