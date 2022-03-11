Смог накрыл Свердловскую область на трое суток

Неблагоприятные для рассеивания вредных примесей условия имеют первую степень опасности. Также синоптики ожидают, что ветер в ближайшие несколько дней будет слабым и неустойчивым.
Однако жители Вагонки в Нижнем Тагиле жалуются на сильный смог и химический запах в воздухе в районе Восточного шоссе у Коксохима.
И снова нечем дышать! Химозная пятница Это и есть «Чистый воздух» Нижнего Тагила?! Воняет чем-то химическим, раньше такой запах даже и не встречал, не с чем даже сравнить, написал один из тагильчан в группе «ЧП Нижний Тагил» Вконтакте.
Напомним, жалобы на смог поступали от жителей Дзержинского района и накануне 9 и 10 марта. Они отмечали, что над Коксохимом висит дымка и на весь район распространяется неприятный запах. При этом экопосты УГМС 9 марта зафиксировали превышение ПДК сероводорода. Самая большая его концентрация была на Красном камне и составила 5,8 ПДК.