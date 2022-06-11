Дожди и грозы ждут тагильчан в выходные и День России

В ближайшие выходные и 12 июня в День России в Нижнем Тагиле синоптики прогнозируют грозы и проливные дожди, сообщается на сайте Гисметео.

11 июня, в субботу, днем и вечером ожидаются грозы и дожди. Воздух прогреется до +17 градусов, ночью похолодает до +14 градусов. Ветер северо-западный, до 10 метров в секунду. 12 июня, в воскресенье, синоптики обещают до +14 градусов днем, ночью столбик термометра опустится до отметки в +12 градусов. По прогнозу, весь день будут лить дожди, наиболее сильные осадки ожидаются в дневное время суток. Ветер также северо-западный, до пяти метров в секунду. 13 июня, в понедельник, погодные условия существенно не изменятся. Температура воздуха от +10 до +17 градусов и дожди. К вечеру ветер сменится на северный, он будет дуть со скоростью до семи метров в секунду.

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