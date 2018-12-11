Предупреждение из-за вредных примесей в воздухе объявлено в Свердловской области
Сегодня, 09:15Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Специалисты Уралгидромета предупреждают об атмосферном загрязнении в Свердловской области. Смог захватит регион на пять дней.
С 20:00 10 декабря по 20:00 14 декабря в Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Специалисты объявили о НМУ первой степени опасности, информирует ОТВ.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей