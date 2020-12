За минувшие сутки в Свердловской области было зарегистрировано 402 случая заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб региона.

В Свердловской области установлен новый рекорд по суточной заболеваемости COVID-19 c начала пандемии. Больше всего заболевших за сутки выявили в Екатеринбурге — 215, в Нижнем Тагиле — 18 случаев. Кроме того, инфекцию зафиксировали у жителей Алапаевского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Верхней Пышмы, Ивделя, Камышлова и Камышловского района и других. 592 человека находятся в тяжелом состоянии, 345 из них — в отделении реанимации. 246 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. За время пандемии в регионе выявили 50 570 случаев заболевания. В России за сутки зарегистрировали 28 585 случаев COVID-19 в 84 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 7 215, Санкт-Петербурге — 3 779, а также Московской области — 1 370. Общее количество выявленных случаев составило 2 597 711 человек. В Свердловской области число выздоровевших приближается к 50 тысячам пациентов. За сутки из больниц в Свердловской области выписали 405 пациентов, с начала пандемии — 42 831 человека. По России за сутки из медучреждений выписали 26 171 больного. Больше всего в Москве — 5 920, Санкт-Петербурге — 2 380 и Московской области — 839. Всего с начала пандемии выздоровели 2 059 840 человек. В Свердловской области зарегистрирована рекордная суточная смертность от коронавируса. За сутки в регионе от коронавируса умерли 17 человек, за все время зарегистрировано 1179 случаев смерти. В России за сутки скончались 613 пациентов. За все время от COVID-19 умерло 45 893 человека.

