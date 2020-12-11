В Свердловской области установлен новый рекорд по суточной заболеваемости COVID-19

Больше всего заболевших за сутки выявили в Екатеринбурге — 215, в Нижнем Тагиле — 18 случаев. Кроме того, инфекцию зафиксировали у жителей Алапаевского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Верхней Пышмы, Ивделя, Камышлова и Камышловского района и других.