Тагильчан предупредили о возможных ЧС из-за сильных снегопадов и похолодания

Тагильчан предупредили о возможных ЧС из-за сильных снегопадов и похолодания

Сегодня, 17:12Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
13 и 14 февраля в связи с неблагоприятными погодными условиями в Нижнем Тагиле могут возникнуть чрезвычайные ситуации, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

13 февраля на территории региона прогнозируется аномально холодная погода с температурой воздуха ниже климатической нормы на семь и более градусов. Кроме того, в выходные ожидаются сильные снегопады, налипание мокрого снега на проводах, сильный гололед на дорогах.

Наибольшему риску подвергаются жители Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Первоуральска и других муниципалитетов Свердловской области.

В связи с этим прогнозируются аварийные ситуации на объектах систем водоснабжения, сетях газового и электроснабжения. Могут возникнуть аварийные отключения систем жизнеобеспечения и обрывы ЛЭП.

Возможно ухудшение дорожной обстановки, возникает риск увеличения количества ДТП, могут быть отменены междугородние автобусы.

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