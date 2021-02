Тагильчан предупредили о возможных ЧС из-за сильных снегопадов и похолодания

13 и 14 февраля в связи с неблагоприятными погодными условиями в Нижнем Тагиле могут возникнуть чрезвычайные ситуации, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

13 февраля на территории региона прогнозируется аномально холодная погода с температурой воздуха ниже климатической нормы на семь и более градусов. Кроме того, в выходные ожидаются сильные снегопады, налипание мокрого снега на проводах, сильный гололед на дорогах. Наибольшему риску подвергаются жители Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Первоуральска и других муниципалитетов Свердловской области. В связи с этим прогнозируются аварийные ситуации на объектах систем водоснабжения, сетях газового и электроснабжения. Могут возникнуть аварийные отключения систем жизнеобеспечения и обрывы ЛЭП. Возможно ухудшение дорожной обстановки, возникает риск увеличения количества ДТП, могут быть отменены междугородние автобусы.

