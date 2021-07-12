Рассадниками коронавируса назвала поликлиники эпидемиолог из Свердловской области

Рассадниками коронавируса назвала поликлиники эпидемиолог из Свердловской области
Рассадниками коронавируса назвала поликлиники эпидемиолог из Свердловской области
Сегодня, 11:22Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Свердловский врач-эпидемиолог Галина Свирина рассказала о причинах скачка заболеваемости коронавирусом в регионе. По ее мнению, поликлиники превратились в рассадники инфекции.

Одной из причин резкого роста выявленных случаев COVID-19 в Свердловской области, по мнению Свириной, в том, что пациенты с симптомами коронавируса не самоизолируются, а идут в поликлинику сдавать мазки, заражая при этом других.

Нужно, чтобы медицина обратила внимание, как у нас ведется прием пациентов с симптомами ОРВИ в поликлиниках. Чтобы там не возникали очаги распространения. Сейчас, мне кажется, там есть проблемы, рассказала эпидемиолог Е1.

По ее мнению, еще одной из причин является несоблюдение гражданами режима самоизоляции.

Также на рост заболеваемости повлияла жаркая погода, которая зачастую способствует развитию респираторных и вирусных инфекций, и проведение массовых мероприятий в регионах России.

Напомним, 11 июля 2021 года впервые с начала пандемии коронавируса за сутки в Свердловской области подтверждено 425 новых случаев заболевания. Также подтверждено 16 летальных случаев. Общее число скончавшихся в регионе достигло 4013 человек.

Сюжеты:
Коронавирус
Материалы по теме:
Свердловская областьобществоздравоохранениеврачэпидемиязаболеваемостьполиклиникиросткоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы