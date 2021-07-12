Рассадниками коронавируса назвала поликлиники эпидемиолог из Свердловской области

Нужно, чтобы медицина обратила внимание, как у нас ведется прием пациентов с симптомами ОРВИ в поликлиниках. Чтобы там не возникали очаги распространения. Сейчас, мне кажется, там есть проблемы, рассказала эпидемиолог Е1.