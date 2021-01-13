Где в Нижнем Тагиле можно записаться онлайн на вакцинацию от коронавируса COVID-19

Где в Нижнем Тагиле можно записаться онлайн на вакцинацию от коронавируса COVID-19

Сегодня, 15:45Здоровье и экологияЕвгения СафинаPhoto: 1mediainvest.ru
Жители Нижнего Тагила могут записаться на прививку от коронавируса онлайн.

В Демидовской поликлинике на улице Горошникова, 37 можно записаться на прививку «Спутник V» онлайн

В Демидовской поликлинике, где вакцинируют от инфекции, тагильчане уже сейчас могут записаться на прививку от коронавируса онлайн. В течение 10 дней после поступления заявки, с пациентом связывается регистратор.

Photo:скриншот сайта Демидовской городской больницы

Если у клиента нет противопоказаний, ему назначат дату и время приёма,рассказала редакции заведующая Демидовской поликлиникой Мария Казакова.

В ЦГБ № 1 на улице Максарева, 5 планируют открыть онлайн-запись на вакцинацию от коронавируса на следующей неделе

До конца этой недели на официальном сайте ЦГБ № 1 организуют онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19. Такая услуга начнет работать со следующей недели.

Пока все желающие могут записаться через личные сообщения на официальных страницах и по номеру колл-центра 38-44-99,рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе медучреждения.

В ЦГБ № 4 на улице Металлургов, 2Б желающие могут записаться на прививку от COVID-19 по телефону

Кроме того, жители Нижнего Тагила могут поставить вакцину «Спутник V» в горбольнице № 4. На данный момент можно записаться по телефонам 21-10-89 и 21-41-16.

Мы пока ведем запись только по телефону. Вводить запись онлайн в данное время не планируем,пояснили редакции в регистратуре медучреждения.

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