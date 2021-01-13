Где в Нижнем Тагиле можно записаться онлайн на вакцинацию от коронавируса COVID-19

В Демидовской поликлинике на улице Горошникова, 37 можно записаться на прививку «Спутник V» онлайн

В Демидовской поликлинике, где вакцинируют от инфекции, тагильчане уже сейчас могут записаться на прививку от коронавируса онлайн. В течение 10 дней после поступления заявки, с пациентом связывается регистратор.