Где в Нижнем Тагиле можно записаться онлайн на вакцинацию от коронавируса COVID-19

Жители Нижнего Тагила могут записаться на прививку от коронавируса онлайн.

В Демидовской поликлинике на улице Горошникова, 37 можно записаться на прививку «Спутник V» онлайн В Демидовской поликлинике, где вакцинируют от инфекции, тагильчане уже сейчас могут записаться на прививку от коронавируса онлайн. В течение 10 дней после поступления заявки, с пациентом связывается регистратор. Photo: скриншот сайта Демидовской городской больницы Если у клиента нет противопоказаний, ему назначат дату и время приёма,рассказала редакции заведующая Демидовской поликлиникой Мария Казакова. В ЦГБ № 1 на улице Максарева, 5 планируют открыть онлайн-запись на вакцинацию от коронавируса на следующей неделе До конца этой недели на официальном сайте ЦГБ № 1 организуют онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19. Такая услуга начнет работать со следующей недели. Пока все желающие могут записаться через личные сообщения на официальных страницах и по номеру колл-центра 38-44-99,рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе медучреждения. В ЦГБ № 4 на улице Металлургов, 2Б желающие могут записаться на прививку от COVID-19 по телефону Кроме того, жители Нижнего Тагила могут поставить вакцину «Спутник V» в горбольнице № 4. На данный момент можно записаться по телефонам 21-10-89 и 21-41-16. Мы пока ведем запись только по телефону. Вводить запись онлайн в данное время не планируем,пояснили редакции в регистратуре медучреждения. Спутник V: как проходит вакцинация от коронавируса и кому она противопоказана

