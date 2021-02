В Екатеринбурге аномальное похолодание сменилось дождем.

Из-за резкого повышения температуры воздуха в столице Урала прошел дождь, пишет E1. Один из читателей рассказал изданию, что заметил дождь в районе Химмаша. Он добавил, что состояние дорог не ухудшилось. Photo: Скриншот с видео E1.ru Отмечается, что в МЧС объявлено штормовое предупреждение, а инспекторы ГИБДД рекомендуют не выезжать на личных автомобилях без острой необходимости.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter