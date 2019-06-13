В Екатеринбурге строители Макаровского моста загрязнили Исеть краской

Загрязнение обнаружили местные жители утром 13 июня, когда проходили вдоль набережной Исети. Они то и заметили, что вода и местность, которая с ней соприкасается, имеют не естественно рыжий, даже красноватый оттенок. Фотографии с набережной быстро распространились в социальных сетях.

Началась покраска арок и стоек моста. Начали с краскопультов. При такой работе капли краски падали в воду. Часть краски, попав вводу, была вынесена на берег. Когда это заметили, комитет по строительству остановил покраску на мосту до того момента, пока не найдут решения, как защитить воду от краски,объяснили произошедшее в пресс-службе администрации Екатеринбурга.