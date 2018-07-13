Река Ивдель затопила 52 дома в поселке на Среднем Урале

По сообщениям ГУ МЧС по Свердловской области, 52 придомовые территории оказались подтопленными.

Спасатели проводят мероприятия по недопущению возможной чрезвычайной ситуации в районе. За ходом паводка следит рабочая группа из 56 человек - это сотрудники МЧС, полиция, энергетики, медицинские работники, представители местной администрации, волонтеры.

На месте работают 14 единиц техники, в распоряжении спасателей имеются 4 плавательных средства и 4 мотопомпы.

Оперативный штаб по ликвидации следов подтопления развернут в Главном управлении МЧС России по Свердловской области. Аэромобильная группировка приведена в режим повышенной готовности. Если уровень воды станет выше, жители поселка будут эвакуированы. Автобусы и пункт временного расселения подготовлены на этот случай.