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Река Ивдель затопила 52 дома в поселке на Среднем Урале
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Река Ивдель затопила 52 дома в поселке на Среднем Урале

Вчера, 14:00Здоровье и экология
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