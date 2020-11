В России за прошедшие сутки была подтверждена 21 983 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

В общей сложности с начала пандемии на территории страны был выявлен 1 880 551 случай. Из них 1 406 903 человек уже выздоровели, в том числе 18 735 пациентов за последние сутки. Кроме того, подтверждено 411 летальных случаев. Всего за время пандемии скончались 32 443 человека.

