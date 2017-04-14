Благо или потенциальная опасность для здоровья? Работники комбината об алкотестировании на проходной ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В редакцию TagilCity.ru пришло сообщение от человека, представившегося работником комбината. По его мнению, помимо положительных качеств алкотестер может способствовать распространению заболеваний:

При входе или выходе с территории комбината требуют дуть в этот прибор. На алкотестере стоит металлическая насадка, на которой остаются слюни от предыдущего человека. Насадку не обрабатывают, и если следующий человек дует, то слюни, которые находятся на этой насадке, летят в человека обратно и в разные стороны! Насадки, куда дуешь, не меняют. Вывод: вспышка ротавирусных заболеваний, гриппа, туберкулеза поделился мнением тагильчанин.

Редакция решила на месте узнать, разделяют ли эту точку зрения другие работники комбината. Вечером 13 апреля журналист поговорил с некоторыми из них после завершения их рабочей смены. Как оказалось, в первую очередь рабочих беспокоит возможность из-за проверки опоздать на автобус:

Все нормально, нас на территории комбината нас всё равно врач контролирует. Только очереди иной раз создаются, приходится потерпеть. Когда с комбината на автобус торопишься, это мешает рассказал спешащий домой мужчина.

Эту мысль поддержали и представители женской части коллектива. Они попросили не переусердствовать с проверками и выразили озабоченность судьбой тех, кто провалит тестирование:

Мешает, когда много людей, когда торопишься и опаздываешь на автобус. А так вещь хорошая, выявляет нерадивых работников. Лишь бы не перегибали палку, не предприняли другие действия, кроме алкотестирования сказала одна из них.

Лишь бы коллектив не сократили, ведь предполагается, что если человек попался, он будет наказан увольнением и уходом с рабочего места. Оголятся рабочие места указала другая.

Были ли те, кто посчитал, что алкотестер может распространять заболевания? Да, такие люди нашлись, причём, как они считают, для беспокойства есть реальные основания:

Плохо тем, что, можно поймать всякую болячку. У меня напарница заболела буквально через 3 дня после их установки. Врач сказала, что вполне возможно, что поймала её здесь. Ну а так, надеемся, что народ теперь трезвый на работу ходит, не пьёт считает третья из опрошенных журналистом женщин.

Опасаясь за своё здоровье, некоторые изобретательные заводчане стали носить с собой специальные трубочки, чтобы иметь возможность выдыхать воздух в прибор, находясь на расстоянии от него:

Как говорится, голь на выдумки хитра, чтобы близко не подходить к этому аппарату некоторые носят индивидуальные трубочки поделился наблюдениями ещё один рабочий.

В пресс-службе нижнетагильского комбината сообщили, что алкотестирование призвано исключить нахождение на рабочих местах сотрудников в состоянии алкогольного опьянения и обеспечить безопасные условия труда. Что подобные программы позволяют усилить трудовую дисциплину, снизить риск травматизма и инцидентов на производстве. Проходя алкотестирование, сотрудник наглядно демонстрирует своим коллегам готовность к безопасной работе. Говоря о безопасности таких приборов для здоровья, в пресс-службе указали на соблюдение регламента гигиенического обслуживания:

Для прохождения алкотестирования прибор не нужно касаться губами, струя воздуха выдыхается на расстоянии 10 сантиметров. В соответствии с регламентом гигиенического обслуживания все алкотестеры два раза в день обрабатываются дезинфицирующими растворами значилось в ответе предприятия.