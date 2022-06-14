В Нижнем Тагиле в течение недели будет солнечно и дождливо

В Нижнем Тагиле в течение недели будет солнечно и дождливо
В Нижнем Тагиле в течение недели будет солнечно и дождливо
Сегодня, 16:29Здоровье и экологияЕлена ОзероваФото: 1MI
С четверга, 16 июня, в Нижнем Тагиле к солнечной погоде присоединятся дожди, которые продлятся до конца выходных.

Противоречивая погода ожидается в Нижнем Тагиле на ближайшей неделе. Преобладать будет солнечная погода, при этом не редкостью будут дожди.

По данным сайта Гисметео, сегодня, 14 июня днем стоит погода, достигающая 23 градусов тепла. Завтра, 15 июня, станет еще теплее – до 25 градусов. Уже в четверг эта же температура воздуха будет сопровождаться дождями. Точно такой же погоды стоит ожидать и в пятницу.

Днем в выходные ожидается до +22 градусов, при этом также может быть дождливо. Ночная температура воздуха в течение недели будет достигать максимальной отметки в +15 градусов.

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