В Нижнем Тагиле в течение недели будет солнечно и дождливо

По данным сайта Гисметео, сегодня, 14 июня днем стоит погода, достигающая 23 градусов тепла. Завтра, 15 июня, станет еще теплее – до 25 градусов. Уже в четверг эта же температура воздуха будет сопровождаться дождями. Точно такой же погоды стоит ожидать и в пятницу.