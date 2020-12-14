Минприроды: в Тагиле уровень загрязнения воздуха снизился с высокого до повышенного

Напомним, ранее редакция TagilCity.ru проанализировала, сколько выбросов поступает в воздух Нижнего Тагила от предприятий. На первом месте находится ЕВРАЗ НТМК. За 2019 год от него в городской воздух попала 61 тысяча тонн. Второе место занимает ВГОК. Он, по данным на апрель 2019 года, выбросил 40,9 тысячи вредных веществ. Третье место — УВЗ. По информации на февраль 2018 года, за год предприятие выбросило 4,8 тысячи тонн. Четвертое место занял ХЗ «Планта». От этого предприятия, по данным на декабрь 2016 года, в атмосферу поступило 272,8 тонны загрязняющих веществ. Пятое место занял «Уралхимпласт». Он выбросил в 2019 году всего 50,7 тонны вредных веществ.