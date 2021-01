Врач из Екатеринбурга рассказала о противопоказаниях вакцины от COVID-19

Врач из Екатеринбурга Галина Свирина рассказала, кому противопоказана вакцинация от коронавируса.

Она напомнила, что при массовой вакцинации снято возрастное ограничение для населения, пишет E1. Ранее прививки разрешалось ставить с 18 до 60 лет. По ее словам, противопоказаниями для вакцинации считаются хронические заболевания, находящиеся в острой фазе, бронхиальная астма, аллергия, беременность и другие особенности здоровья. На данный момент перед прививкой достаточно пройти обследование. Свирина подчеркивает, что российские и зарубежные испытания на людях в пожилом возрасте не выявили побочных эффектов. Медик напоминает, что перенесенная недавно ОРВИ является причиной, чтобы отложить прививку на месяц. Напомним, в Нижний Тагил уже поступила партия вакцины от коронавируса. На данный момент запись на вакцинацию доступна в нескольких поликлиниках города. Где в Нижнем Тагиле можно записаться онлайн на вакцинацию от коронавируса COVID-19

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter