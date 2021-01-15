Врач из Екатеринбурга рассказала о противопоказаниях вакцины от COVID-19

Она напомнила, что при массовой вакцинации снято возрастное ограничение для населения, пишет E1. Ранее прививки разрешалось ставить с 18 до 60 лет.
По ее словам, противопоказаниями для вакцинации считаются хронические заболевания, находящиеся в острой фазе, бронхиальная астма, аллергия, беременность и другие особенности здоровья. На данный момент перед прививкой достаточно пройти обследование.
Свирина подчеркивает, что российские и зарубежные испытания на людях в пожилом возрасте не выявили побочных эффектов. Медик напоминает, что перенесенная недавно ОРВИ является причиной, чтобы отложить прививку на месяц.
Напомним, в Нижний Тагил уже поступила партия вакцины от коронавируса. На данный момент запись на вакцинацию доступна в нескольких поликлиниках города.