Врач из Екатеринбурга рассказала о противопоказаниях вакцины от COVID-19

Врач из Екатеринбурга рассказала о противопоказаниях вакцины от COVID-19

Сегодня, 12:02Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Врач из Екатеринбурга Галина Свирина рассказала, кому противопоказана вакцинация от коронавируса.

Она напомнила, что при массовой вакцинации снято возрастное ограничение для населения, пишет E1. Ранее прививки разрешалось ставить с 18 до 60 лет.

По ее словам, противопоказаниями для вакцинации считаются хронические заболевания, находящиеся в острой фазе, бронхиальная астма, аллергия, беременность и другие особенности здоровья. На данный момент перед прививкой достаточно пройти обследование.

Свирина подчеркивает, что российские и зарубежные испытания на людях в пожилом возрасте не выявили побочных эффектов. Медик напоминает, что перенесенная недавно ОРВИ является причиной, чтобы отложить прививку на месяц.

Напомним, в Нижний Тагил уже поступила партия вакцины от коронавируса. На данный момент запись на вакцинацию доступна в нескольких поликлиниках города.

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