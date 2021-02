Превышение ПДК загрязнений до 57,5 раза: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 15 февраля

Сегодня, 15 февраля, после морозной недели редакция TagilCity.ru возобновила ежедневные замеры воздуха на наличие пяти веществ-загрязнителей. Результаты нас весьма огорчили, хотя и не удивили — прибор зафиксировал превышение выбросов возле ж/д вокзала в Нижнем Тагиле в десятки раз.

Показатели газоанализатора были такими: диоксид азота - 7,6 мг/м3 при разовой ПДК 0,2 мг/м3 (превышение в 38 раз );

); диоксид серы - 1,4 мг/м3 при разовой ПДК 0,5 мг/м3 (превышение в 2,8 раза )

) сероводород - 0,46 мг/м3 при разовой ПДК 0,008 мг/м3 (превышение в 57,5 раза );

); формальдегид - 0,31 мг/м3 при разовой ПДК 0,05 мг/м3 (превышение в 6,2 раза). Замеры проходили при температуре воздуха -12 градусов и западном ветре со скоростью пять метров в секунду. Вероятно превышения нормы выбросов были и на прошлой неделе, однако наш газоанализатор чувствительный к морозам, поэтому замеров мы не проводили. Диоксид азота относится к третьему классу опасности и воздействует на органы дыхания. В зависимости от концентраций проявляются различные последствия воздействия вещества на организм человека — от слабого раздражения слизистых оболочек глаз и носа до отека легких. Источниками выбросов диоксида азота в Нижнем Тагиле являются ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, меньше — ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год, «Планта» — 71 тонна в год, «Уралхимпласт» — 60 тонн в год. Сероводород имеет второй класс опасности. Его длительное и систематическое воздействие приводит к иммунодефициту, увеличению количества заболеваний легочной системы и неврозами. Больше всего сероводорода за год выбрасывает ЕВРАЗ НТМК— 73,1 тонны. Диоксид серы — это бесцветный газ с характерным резким запахом (запах загорающейся спички), дымится на воздухе. Воздействие диоксида серы в концентрациях выше ПДК может вызвать нарушение функций дыхания. Не исключено действие на слизистые оболочки, воспаление носоглотки, трахеи, бронхиты, кашель, хрипота и боль в горле. Его выбрасывают ЕВРАЗ НТМК — 5 200 тонн в год, УВЗ — 867 тонн в год, ВГОК — 10 тонн в год, «Планта» — 1,8 тонны в год, «Уралхимпласт» — 225 кг в год. Формальдегид оказывает отрицательное влияние на генетику, органы дыхания, зрения и кожный покров. Занесен в список канцерогенных веществ. Относится ко второму классу опасности. Выбрасывают вещество «Уралхимпласт» — 22 тонны в год и ЕВРАЗ НТМК— 396 кг в год. «Правда или вымысел»: обманул ли Куйвашев насчет санитарных зон в Нижнем Тагиле? Напомним, в течение 1,5 месяцев редакция TagilCity.ru искала подтверждение словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о прохождении госэкспертизы проектов санитарно-защитных зон у предприятий Нижнего Тагила.

