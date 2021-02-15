Превышение ПДК загрязнений до 57,5 раза: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 15 февраля

Показатели газоанализатора были такими:
Замеры проходили при температуре воздуха -12 градусов и западном ветре со скоростью пять метров в секунду.
Вероятно превышения нормы выбросов были и на прошлой неделе, однако наш газоанализатор чувствительный к морозам, поэтому замеров мы не проводили.
Диоксид азота относится к третьему классу опасности и воздействует на органы дыхания. В зависимости от концентраций проявляются различные последствия воздействия вещества на организм человека — от слабого раздражения слизистых оболочек глаз и носа до отека легких. Источниками выбросов диоксида азота в Нижнем Тагиле являются ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, меньше — ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год, «Планта» — 71 тонна в год, «Уралхимпласт» — 60 тонн в год.
Сероводород имеет второй класс опасности. Его длительное и систематическое воздействие приводит к иммунодефициту, увеличению количества заболеваний легочной системы и неврозами. Больше всего сероводорода за год выбрасывает ЕВРАЗ НТМК— 73,1 тонны.
Диоксид серы — это бесцветный газ с характерным резким запахом (запах загорающейся спички), дымится на воздухе. Воздействие диоксида серы в концентрациях выше ПДК может вызвать нарушение функций дыхания. Не исключено действие на слизистые оболочки, воспаление носоглотки, трахеи, бронхиты, кашель, хрипота и боль в горле. Его выбрасывают ЕВРАЗ НТМК — 5 200 тонн в год, УВЗ — 867 тонн в год, ВГОК — 10 тонн в год, «Планта» — 1,8 тонны в год, «Уралхимпласт» — 225 кг в год.
Формальдегид оказывает отрицательное влияние на генетику, органы дыхания, зрения и кожный покров. Занесен в список канцерогенных веществ. Относится ко второму классу опасности. Выбрасывают вещество «Уралхимпласт» — 22 тонны в год и ЕВРАЗ НТМК— 396 кг в год.
Напомним, в течение 1,5 месяцев редакция TagilCity.ru искала подтверждение словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о прохождении госэкспертизы проектов санитарно-защитных зон у предприятий Нижнего Тагила.