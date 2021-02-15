Свердловская область получила еще 30 тысяч доз вакцины от COVID-19

Свердловская область получила еще 30 тысяч доз вакцины от COVID-19

Сегодня, 19:20Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Еще 30 тысяч доз вакцины «Спутник V» от COVID-19 прибыло на Средний Урал, сообщает региональный штаб по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что из этого числа 13 тысяч доз поступили в индивидуальных ампулах, рассчитанных на одного человека, а 17 тысяч — в ампулах, которые рассчитаны на пять человек.

На данный момент в регионе, по словам экспертов, достаточно ресурсов и специализированной техники для обеспечения хранения вакцины и ее дальнейшей транспортировки в медицинские организации.

Напомним, 12 февраля стало известно, что за месяц с начала массовой прививочной кампании от коронавируса вакцину «Спутник V» поставили более 7,2 тысячи жителей Нижнего Тагила.

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