Свердловская область получила еще 30 тысяч доз вакцины от COVID-19

Отмечается, что из этого числа 13 тысяч доз поступили в индивидуальных ампулах, рассчитанных на одного человека, а 17 тысяч — в ампулах, которые рассчитаны на пять человек.
На данный момент в регионе, по словам экспертов, достаточно ресурсов и специализированной техники для обеспечения хранения вакцины и ее дальнейшей транспортировки в медицинские организации.
Напомним, 12 февраля стало известно, что за месяц с начала массовой прививочной кампании от коронавируса вакцину «Спутник V» поставили более 7,2 тысячи жителей Нижнего Тагила.