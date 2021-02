Свердловская область получила еще 30 тысяч доз вакцины от COVID-19

Еще 30 тысяч доз вакцины «Спутник V» от COVID-19 прибыло на Средний Урал, сообщает региональный штаб по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что из этого числа 13 тысяч доз поступили в индивидуальных ампулах, рассчитанных на одного человека, а 17 тысяч — в ампулах, которые рассчитаны на пять человек. На данный момент в регионе, по словам экспертов, достаточно ресурсов и специализированной техники для обеспечения хранения вакцины и ее дальнейшей транспортировки в медицинские организации. Напомним, 12 февраля стало известно, что за месяц с начала массовой прививочной кампании от коронавируса вакцину «Спутник V» поставили более 7,2 тысячи жителей Нижнего Тагила. Более 7,2 тысячи тагильчан привились за первый месяц массовой вакцинации от COVID-19

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter