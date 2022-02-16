Тагильское удушье: как власти и ЕВРАЗ травят горожан

Решение этой проблемы ложится на бюджет. Несмотря на это, городские власти не настаивают на модернизации производства и очистных сооружений предприятия. Начальник отдела по экологии и природопользованию городской мэрии Алексея Сергеев не делает громких заявлений с требованиями в адрес предприятий, впрочем негромких заявлений тоже не делает. Не защищают народ от выбросов и народные избранники — городские депутаты. Во многом, потому что среди них есть представители ЕВРАЗ НТМК, которые в первую очередь лоббируют интересы завода — начальник коксохимического производства Никита Беркутов, директор по энергетике дивизиона «Урал» Денис Корякин, начальник технического управления Константин Шведов. И в законодательном собрании Свердловской области есть выходец с ЕВРАЗ НТМК — Владимир Радаев. А губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев публично оправдывает главного загрязнителя воздуха в Нижнем Тагиле. Во многом потому, что медлительность НТМК — в том числе его недоработка.