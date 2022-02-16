Тагильское удушье: как власти и ЕВРАЗ травят горожан

В 2021 году каждая 48 проба, взятая нижнетагильским Роспотребнадзором, указала на превышение предельно допустимых показателей (ПДК) содержания загрязняющих элементов. Над городом витает таблица Менделеева — 32 вещества, отравляющих жизнь горожан. И это только официальные данные. TagilCity.ru ежедневно измеряет состояние воздуха в Нижнем Тагиле: по данным редакции, каждый третий день дышать в городе опасно для здоровья.
11 февраля редакция вместе с членом московского отделения Всероссийского общества охраны природы Элмуродом Расулмухамедовым и экоблогером из Омска Владимиром Лифантьевым провела замеры воздуха. Все участники эксперимента пользовались газоанализатором «Геоплан-1П». На Вагонке в Алтайском микрорайоне прибор показал пятикратное превышение содержания сероводорода — токсичного газа, вызывающего головную боль, тошноту, отек легких.
Превышение ПДК было зафиксировано на 10 этаже жилого дома. И это во многом объясняет позитивные показатели местного Роспотребнадзора. По словам Расулмухамедова, часть вредных веществ поднимается вверх, заставляя страдать жителей верхних этажей. Стационарные станции Росгидромета и УМГС, а также передвижные лаборатории берут замеры на высоте 2,-2,5 метров. То есть попросту не видят ничего, кроме самого «нижнего этажа» атмосферы.
Эксперт заявил, что источником сероводорода может быть коксохимическое производство ЕВРАЗ НТМК. Ранее к такому выводу пришел Росприроднадзор: в конце января, когда город задыхался от выбросов, предприятие оштрафовали на сумму не более 100 тысяч рублей. Для компании, чья чистая прибыль в 2020 году составила 65,3 млрд рублей, такой штраф даже трудно назвать маленьким, он скорей просто незаметный. ЕВРАЗ мог бы оплатить 653 тысячи таких штрафов, продолжая загрязнять воздух.
TagilCity.ru направил запрос в ЕВРАЗ НТМК с просьбой сообщить, производились ли 11 февраля выбросы на коксохимическом производстве и в каком объеме. В официальном ответе ЕВРАЗ НТМК сообщил, что превышения по отдельным загрязняющим веществам на комбинате невозможны. Лаборатория предприятия никаких выбросов сероводорода не фиксировала. А 20-кратное его превышение в конце января на посту УГМС в районе Красного Камня якобы связано с близостью канализационного коллектора, а не с предприятием, так как оно удалено от станции на 2,5 километра.
Следует отметить, что на расстоянии 10 шагов от указанного поста находится люк канализационного коллектора, а сероводород относится к специфическим выбросам от канализаций или городских свалок,сообщили TagilCity.ru на ЕВРАЗ НТМК.
Впрочем, согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», акции предприятия принадлежат зарегистрированным в Люксембурге и на Кипре компаниям. С расстояния в три тысячи километров мучения тагильчан не так заметны.
Один из основных бенефициаров ЕВРАЗа Роман Абрамович живет в Израиле. Последний раз он окунался в атмосферу Нижнего Тагила 14 лет назад, и предпочитает в город не возвращаться. Руководители на местах — от живущего в Тагиле руководитель дивизиона «Урал» Дениса Новоженова до президента ЕВРАЗа Алексея Иванова — публично ощущениями тагильчан не интересуются, хоть и отчитываются о модернизации производства.
Лукавят: самый главный загрязнитель города ЕВРАЗ НТМК уже много лет не устанавливает санитарно-защитную зону (СЗЗ) вокруг предприятия. Сделать это обещали к концу 2020 года. Но отсутствие СЗЗ для НТМК — скорее преимущество: не зная точки, где должна быть нулевая ПДК, Роспотребнадзор не может официально выявить нарушения в работе предприятия.
По сути предприятия работают незаконно без установления СЗЗ,заявила общественница Наталья Шипицина.
По данным Роспотребнадзора, отсутствие СЗЗ — причина, по которой большинство тагильчан подвержены канцерогенному и аэрогенному рискам. Согласно результатам опроса в группе TagilCity.ru во «ВКонтакте», 65% участников жалуются на головную боль, 45% кашляют, а 27% переживают обострение аллергии, астмы и прочих болезней дыхательных путей. Всего в опросе редакции приняли участие 2,5 тысячи человек. Лидер общественного движения «Экоправо» Андрей Волегов считает, что выбросы являются причиной бронхолегочных болезней у детей.
TagilCity.ru направил запрос в Министерство здравоохранения Свердловской области. Редакция попросила сообщить, сколько жалоб на последствия выбросов и заболеваний, ставших их следствием, было зафиксировано в 2021 году. На момент публикации материала ответ не поступил. В то же время нельзя отрицать, что выбросы с ЕВРАЗ НТМК усиливают нагрузку на систему здравоохранения — городу требуются больницы и специалисты.
Решение этой проблемы ложится на бюджет. Несмотря на это, городские власти не настаивают на модернизации производства и очистных сооружений предприятия. Начальник отдела по экологии и природопользованию городской мэрии Алексея Сергеев не делает громких заявлений с требованиями в адрес предприятий, впрочем негромких заявлений тоже не делает. Не защищают народ от выбросов и народные избранники — городские депутаты. Во многом, потому что среди них есть представители ЕВРАЗ НТМК, которые в первую очередь лоббируют интересы завода — начальник коксохимического производства Никита Беркутов, директор по энергетике дивизиона «Урал» Денис Корякин, начальник технического управления Константин Шведов. И в законодательном собрании Свердловской области есть выходец с ЕВРАЗ НТМК — Владимир Радаев. А губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев публично оправдывает главного загрязнителя воздуха в Нижнем Тагиле. Во многом потому, что медлительность НТМК — в том числе его недоработка.
Или потому, что ЕВРАЗ НТМК — крупнейший налогоплательщик области по итогам 2020 года. Предприятие направило в региональный бюджет 10,1 млрд рублей или 2,91% от его объема. В начале 2021 года Куйвашев предоставил НТМК налоговые льготы. Взамен компания пообещала инвестиции, рабочие места и высокий уровень зарплат. То, что тагильчанам станет легче дышать, НТМК не гарантировал. Перспектива чистого воздуха сомнительна: предприятие наращивает производственные мощности.
Общественник Волегов считает, что добиться снижения выбросов могут сами жители.
Жалобы в ведомства дают результаты, но не значительные. Конечно же, туда нужно обращаться большему количеству тагильчан, но не чаще, чем происходят реальные загрязнения атмосферного воздуха, заявил он.
Волегов уверен, что жалобы стимулируют дополнительные проверки НТМК контролирующими органами. В будущем это может заставить компанию соблюдать природоохранное законодательство. TagilCity.ru запросил у местного Роспотребнадзора данные о том, сколько раз горожане жаловались на выбросы в 2021 году и первые месяцы 2022-го. На момент публикации материала ответ от управления не поступил.
Впрочем, то, как быстро ЕВРАЗ НТМК придет к этому выводу, зависит от моральных качеств и решений его руководства — от Новоженова до Абрамовича.
Предприятия строились по советским технологиям. Ребята, вы много выбрасываете, вы должны выбрасывать меньше и соблюдать НДТ. Мы дословно говорим: вы должны потратить деньги не на свои нужды и яхты, а на нужды предприятия!заявил экоблогер Лифантьев.
Эксперты предлагают не ждать, когда тагильское удушье признают в ЕВРАЗе, и создавать в промышленных городах объединенную систему датчиков, мониторящих состояние воздуха. Расулмухамедов заявил, что она работает по принципу сигнализации, показывая сам факт превышения ПДК, без конкретных цифр.
Можно вешать датчики на территории предприятий и определять утечки. Большая часть выбросов связана с технологическими сбоями предприятий. В приземном слое начинают появляться загрязнения, которые влияют на здоровье людей,считает Расулмухамедов.
Вопрос в том, согласится ли на это главный загрязнитель тагильского воздуха НТМК. TagilCity.ru задал этот вопрос администрации предприятия. На момент публикации материала ответ не поступил.
По мнению начальника отдела экологии в мэрии Нижнего Тагила Сергеева, стоимость такой системы мониторинга будет высока, несмотря на то, что общественники заявляют об ее экономичности. Один датчик обойдется в 6 тысяч рублей.
К прибору нужны еще передатчики, нужно программное обеспечение, чтобы объединить все в одну систему, определенный софт для нее. Эти 6 тысяч могут превратиться в миллионы рублей. А еще нужно и питание прибора и его поверка. Из этого могут нарастать серьезные деньги. И сразу же встает вопрос по финансированию, рассказал Алексей Сергеев редакции TagilCity.ru.
Задаваться вопросом финансирования для чиновников — обычное дело. Но забота о тагильчанах — прямая обязанность муниципалитета. Он должен найти деньги на улучшение жизни в городе. Причем не за счет самих налогоплательщиков.
Опыт привлечения денег с предприятий на значимые для Нижнего Тагила проекты у властей города и региона имеется. И захотят ли промышленные олигархи потратиться на такую систему мониторинга — напрямую зависит от работы чиновников. Благо, что аргументов у них предостаточно.