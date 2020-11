На Урале будут штрафовать лаборатории за задержку результатов тестов на коронавирус

В Свердловской области будут штрафовать лаборатории, которые в течение двух дней не предоставляют результаты теста на COVID-19. Норма вступит в силу с 17 ноября.

Это относится к тем анализам, которые начнут поступать в лаборатории с завтрашнего дня. Считается не день сдачи мазка пациентом, а день поступления материала в лабораторию. На те анализы, которые уже лежат в холодильниках, норма не распространяется,цитирует Е1 слова источника в Министерстве здравоохранения. По мнению уральского врача-эпидемиолога, данное нововведение образует коллапс, поскольку лаборатории начнут вводить ограничения на количество мазков в сутки. В результате, станет сложнее получить направление на бесплатный тест. Если КТ-аппарат, например, может пропускать в день только 100 человек, то хоть какие штрафы вводи, пропускная способность не увеличится. То же и с лабораториями,отметил эпидемиолог. Напомним, в конце октября стало известно, что в Свердловской области разрешили выписывать из стационаров взрослых пациентов с коронавирусом до получения отрицательных результатов тестов. Для этого больной должен показывать устойчивую динамику к выздоровлению и соответствовать ряду критериев. В Свердловской области названы условия выписки пациентов с COVID-19 без теста

