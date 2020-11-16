На Урале будут штрафовать лаборатории за задержку результатов тестов на коронавирус

Это относится к тем анализам, которые начнут поступать в лаборатории с завтрашнего дня. Считается не день сдачи мазка пациентом, а день поступления материала в лабораторию. На те анализы, которые уже лежат в холодильниках, норма не распространяется,цитирует Е1 слова источника в Министерстве здравоохранения.