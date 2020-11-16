В Нижнем Тагиле ЦГБ № 1 оштрафована за нарушение «ковидных» профилактических мер

В Нижнем Тагиле ЦГБ № 1 оштрафована за нарушение «ковидных» профилактических мер

Сегодня, 12:45Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле по результатам проверки Роспотребнадзора оштрафована ЦГБ № 1 из-за несоблюдения профилактических ковидных мер.

По информации пресс-службы Свердловского облсуда, в июле 2020 года, в ходе проверки были выявлены нарушения. Больница не предоставила экстренные электронные извещения 16 гражданам, заболевших коронавирусом. Одна заразившаяся не получила такое оповещение своевременно. Не была предоставлена информация по обследованию женщины, в отношении которой было вынесено постановление об изоляции. Кроме того, должным образом не велись медицинские карты пациентов.

Судом Дзержинского района было назначено административное наказание за нарушение части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Больнице присудили выплату штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Не согласившись с постановлением, представитель организации попытался обжаловать решение в Свердловском областном суде, но безуспешно.

Напомним, в Нижнем Тагиле в соцсетях распространилось сообщение о том, что в ЦГБ №1 перестали забирать мазки на COVID-19. В пресс-службе медицинского учреждения опровергли данную информацию.

Stories:
КоронавирусНижний Тагил
Related news:
ЦГБ №1Нижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы