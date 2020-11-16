В Нижнем Тагиле ЦГБ № 1 оштрафована за нарушение «ковидных» профилактических мер

По информации пресс-службы Свердловского облсуда, в июле 2020 года, в ходе проверки были выявлены нарушения. Больница не предоставила экстренные электронные извещения 16 гражданам, заболевших коронавирусом. Одна заразившаяся не получила такое оповещение своевременно. Не была предоставлена информация по обследованию женщины, в отношении которой было вынесено постановление об изоляции. Кроме того, должным образом не велись медицинские карты пациентов.