В Нижнем Тагиле ЦГБ № 1 оштрафована за нарушение «ковидных» профилактических мер

В Нижнем Тагиле по результатам проверки Роспотребнадзора оштрафована ЦГБ № 1 из-за несоблюдения профилактических ковидных мер.

По информации пресс-службы Свердловского облсуда, в июле 2020 года, в ходе проверки были выявлены нарушения. Больница не предоставила экстренные электронные извещения 16 гражданам, заболевших коронавирусом. Одна заразившаяся не получила такое оповещение своевременно. Не была предоставлена информация по обследованию женщины, в отношении которой было вынесено постановление об изоляции. Кроме того, должным образом не велись медицинские карты пациентов. Судом Дзержинского района было назначено административное наказание за нарушение части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Больнице присудили выплату штрафа в размере 100 тысяч рублей. Не согласившись с постановлением, представитель организации попытался обжаловать решение в Свердловском областном суде, но безуспешно. Напомним, в Нижнем Тагиле в соцсетях распространилось сообщение о том, что в ЦГБ №1 перестали забирать мазки на COVID-19. В пресс-службе медицинского учреждения опровергли данную информацию. В ЦГБ №1 не берут анализы на COVID-19: тагильчан пугают новым фейком

