9-летняя девочка упала в обморок на приеме в поликлинике Нижнего Тагила

Мама ребенка рассказала редакции TagilCity.ru, что 14 сентября они с дочерью почти 1,5 часа ожидали приема педиатра. В коридоре было очень душно от большого скопления людей, окна не открывались, помещение не проветривалось.

В поликлинике ожидали приема более часа. Кто-то сидел, большинство стояли, так как некуда было присесть. Духота ужасная была, окна не открыть, потому что банкетки стоят возле них, дуло бы в спину. Когда наконец-то зашли в кабинет, дочке стало совсем плохо, и она упала в обморок прямо на пол в кабинете. Если честно, от такой духоты я сама уже еле на ногах держалась, а тут дети больные, рассказала мать 9-летней тагильчанки.

Родители юных пациентов отмечают, что детей принимают в порядке живой очереди, несмотря на то, что многие идут к определенному времени по талону. Также один педиатр может принимать детей сразу с нескольких участков. Поэтому образуются большие очереди, и затягивается время ожидания.

Живая очередь, даже если ты с талоном. Здесь все – и по записи и без. Очереди создаются из-за того, что один педиатр может принимать одновременно пациентов с нескольких участков. Возможно, это кадровая проблема. И каждому ребенку нужно уделить время. Отсюда и очереди, и духота, и длительное время ожидания приема. И так происходит всегда, к какому бы времени ты ни пришел, поделилась тагильчанка.

Несмотря на произошедший инцидент, мама девочки благодарна медперсоналу за быстрое оказание помощи ее ребенку после потери сознания.

Благодарю участкового педиатра и медсестру. Когда дочка закатила глаза и упала прямо на пол, они быстро отреагировали и привели ее в чувство. Им тоже несладко, столько пациентов в день проходит, да и условия работы у них не очень. Нужно что-то менять в поликлинике, улучшать систему, говорит мама девочки.