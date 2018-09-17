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#домахорошо
9-летняя девочка упала в обморок на приеме в поликлинике Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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9-летняя девочка упала в обморок на приеме в поликлинике Нижнего Тагила

Сегодня, 18:02Здоровье и экология
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