За 16-17 сентября от коронавируса снова скончались 12 человек, сообщает опрештаб Свердловской области.

Общее количество выявленных смертей составило 549 граждан. За прошедшие сутки на Урале заболели коронавирусом 127 жителей, всего с начала пандемии выявлено 27425 случаев заражения COVID-19. По выздоровлению из больниц выписаны 63 пациента, общее число граждан достигло 20 965 человек.

