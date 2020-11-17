Экологи зафиксировали экстремальное загрязнение реки Тагил

По данным исследования аналитической службы международной сети «Финэкспертиза», с начала 2020 года в целом по России было зафиксировано 2236 случаев высокого, а также экстремально высокого загрязнения. Это на 12% ниже аналогичного периода 2019 года, тогда было зарегистрировано 2550 случаев загрязнения воды.