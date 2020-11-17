Экологи зафиксировали экстремальное загрязнение реки Тагил

Помимо реки Тагил, факты превышения максимального уровня вредных веществ выявлены в реках Салда, Айва, Исеть, Пышма и других.
По данным исследования аналитической службы международной сети «Финэкспертиза», с начала 2020 года в целом по России было зафиксировано 2236 случаев высокого, а также экстремально высокого загрязнения. Это на 12% ниже аналогичного периода 2019 года, тогда было зарегистрировано 2550 случаев загрязнения воды.
В 2020 году реки России страдали от загрязнений ионами ртути, свинца, мышьяка, также бензпиреном и другими опасными веществами.
Кроме того, зафиксировано максимальное загрязнение воздуха за последние 16 лет. По сравнению с прошлым годом количество загрязнений увеличилось в три раза.
Напомним, в воздухе Нижнего Тагила со 2 по 12 ноября было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации фенола, формальдегида и сероводорода.