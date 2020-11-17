Экологи зафиксировали экстремальное загрязнение реки Тагил

Экологи зафиксировали экстремальное загрязнение реки Тагил

Сегодня, 17:50Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области в этим году экологами зафиксированы случаи экстремального загрязнения 15 рек и Волчихинского водохранилища.

Помимо реки Тагил, факты превышения максимального уровня вредных веществ выявлены в реках Салда, Айва, Исеть, Пышма и других.

По данным исследования аналитической службы международной сети «Финэкспертиза», с начала 2020 года в целом по России было зафиксировано 2236 случаев высокого, а также экстремально высокого загрязнения. Это на 12% ниже аналогичного периода 2019 года, тогда было зарегистрировано 2550 случаев загрязнения воды.

В 2020 году реки России страдали от загрязнений ионами ртути, свинца, мышьяка, также бензпиреном и другими опасными веществами.

Кроме того, зафиксировано максимальное загрязнение воздуха за последние 16 лет. По сравнению с прошлым годом количество загрязнений увеличилось в три раза.

Напомним, в воздухе Нижнего Тагила со 2 по 12 ноября было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации фенола, формальдегида и сероводорода.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
реказагрязнениевоздухНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы