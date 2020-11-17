Московские медики приедут в Екатеринбург для лечения больных коронавирусом

В состав бригады находятся инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог и врач-пульмонолог. Отмечается, что у каждого из них имеется большой опыт лечения пациентов с коронавирусом. Также у медиков имеется все необходимое для работы, в том числе и средства индивидуальной защиты.