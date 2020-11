Московские медики приедут в Екатеринбург для лечения больных коронавирусом

Медиков из Москвы направили в Екатеринбург, чтобы помочь врачам лечить коронавирус у пациентов.

Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы, во главе бригады — врач-хирург госпиталя для ветеранов войн № 1 департамента здравоохранения Москвы Сергей Андреев. Ранее он был руководителем брига, помогающих коллегам из Забайкальского края, Удмуртии и Камчатки. В состав бригады находятся инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог и врач-пульмонолог. Отмечается, что у каждого из них имеется большой опыт лечения пациентов с коронавирусом. Также у медиков имеется все необходимое для работы, в том числе и средства индивидуальной защиты. Специалисты помогут местным медикам отработать зарекомендовавшие себя методики лечения. Большое внимание планируется уделить эпидемиологической безопасности лечебного процесса, распределению потоков пациентов в «красной» и «зеленой» зоне.

