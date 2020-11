В России за сутки зарегистрировали 22 410 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб.

Всего с начала пандемии новая коронавирусная инфекция была выявлена у 1 971 013 россиян. По данным Роспотребнадзора, под наблюдением врачей остаются 461 164 человека, за сутки провели 438 тысяч тестов. За минувшие сутки из больниц выписали 22 055 пациентов, всего выздоровели 475 904 человека. С 16 по 17 ноября зарегистрировали 442 летальных случая от COVID-19, с начала пандемии умерли 33 931 человек.

