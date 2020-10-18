Ещё один уральский мэр заболел COVID-19

Ещё один уральский мэр заболел COVID-19

Сегодня, 15:53Здоровье и экологияPhoto: личная страница Андрея Зашляпина в "Instagram"
Глава Среднеуральска Андрей Зашляпин заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей официальной странице во «Вконтакте».

По мнению Зашляпина, он мог заболеть во время своей командировки в Москву. В четверг тест на коронавирус показал положительный результат. По словам мэра, ни коллеги, ни родные заразиться не успели. Сейчас он находится в полной домашней изоляции и работает онлайн: в пятницу им уже было проведено три совещания по благоустройству города.

В своем посте мэр также напомнил, насколько важно соблюдать меры безопасности и, при первых же признаках недомогания, сдавать тест на коронавирус.

Так вы спасаете себя и спасаете своих близких от этой болезни, которая одинаково прилипает ко всем, вне зависимости от возраста и положения,отметил глава.

Напомним, 12 октября стало известно, что депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов также заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Самочувствие рабочее, настроение спокойное, подчеркнул Андрей Зашляпин.

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